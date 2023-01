Miglionico (MT): continua l’azione di sostegno alle nuove attività con la Zona Economica Giovanile

Dopo la prima fase di sostegno per l’apertura di nuove attività commerciali e artigianali avvenuta nel 2022, l’Amministrazione comunale di Miglionico comunica che continua la sua azione di sperimentazione rivolta alle politiche giovanili denominata Zona Economica Giovanile. “L’iniziativa -si legge in una nota- prevede la concessione di agevolazioni per la promozione dell’economia locale in favore dei soggetti che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di attività di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati sul territorio del Comune di Miglionico (MT), attraverso l’esenzione al 100% dei tributi locali.

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura o ampliamento di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali, fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero, commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Sono escluse dalle agevolazioni le attività di “Compro oro” e le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento. L’Avviso pubblico (Miglionico – avviso pubblico Zona economica Giovanile 2023), in scadenza il 28 Febbraio, e il modello di domanda (Miglionico – modello di domanda Zona economica giovanile) sono presenti sul sito web del Comune di Miglionico.”

“L’iniziativa – dichiara l’assessore Giulio Traietta – rientra in una più strategia che abbiamo voluto chiamare “Zona Economica Giovanile” (com’era stata teorizzata nel dossier sulle politiche giovanili di Generazione Lucana). Questa misura è nata con l’intento di rigenerazione dei borghi, provando ad ispirare i giovani resilienti del nostro territorio a prendere in mano le redini della comunità e riappropriandosi di un’attività commerciale e offrire nuovi servizi sul territorio. La futura fase 3 sarà rivolta non solo ad un sostegno per l’apertura di nuove attività con un’azione strutturale nel bilancio comunale ma ad una grande azione di sistema che coinvolgerà un partner nazionale e sarà rivolta ai giovani fuori sede della provincia di Matera.”