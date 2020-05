L’Amministrazione Comunale di Miglionico, espressione della lista Miglionico in comune che ha prevalso alle ultime amministrative del 26 maggio 2019 con il Sindaco Franco Comanda, conclude il suo primo anno di mandato amministrativo.

“Un anno significativo –si legge in un comunicato– , caratterizzato dall’ entusiasmo e dalla voglia di fare, di persone accomunate dall’interesse e dal bene della comunità.”

“Il sindaco e gli amministratori a vario titolo, hanno cercato di garantire con la loro costante presenza un riferimento per tutta la cittadinanza. Hanno ascoltato pareri, raccolto segnalazioni e individuato bisogni che i cittadini di volta in volta han posto all’attenzione dell’Ente” è quanto scrive in proposito l’assessore Giulio Traietta, giovane componente di giunta con Rossana Damone.

Due neofiti della politica che non si sono sottratti alla responsabilità civile della partecipazione politica ed hanno accolto questa nuova esperienza con grande dedizione.

“La forza di questa amministrazione” sottolinea il sindaco Comanda “è il gruppo, che se pur diverso nelle specifiche sensibilità, non si è mai sottratto al confronto e non ha mai rinunciato alla naturale dialettica politica che deve caratterizzare il lavoro di squadra”.

Il consigliere Perrino, segretario del locale circolo PD sottolinea che questa amministrazione, “pur espressione di una lista civica, quella di “Miglionico in comune”, esprime la progettualità politica di una visione amministrativa che valorizza le persone sia in funzione del valore intrinseco che rappresentano, che per l’attaccamento e il contributo dato alla propria comunità.”

Ed aggiunge: “All’epoca, vi è stata una precisa volontà di aprire le liste alla società civile e dare fiducia ai giovani con particolare attenzione alla rappresentanza di genere. Principi che hanno trovato attuazione anche nella formazione della Giunta Comunale e sono risultati vincenti“.

In relazione alle considerazioni espresse il Sindaco Comanda ci tiene ad evidenziare “come tutto questo si sia poi concretizzato di fatto nel proprio mandato e così riassume le principali azioni amministrative messe in atto quest’anno. Si tratta di iniziative che hanno portato:

• All’approvazione in giunta del Project FInancing per illuminazione pubblica di Miglionico;

• Alla realizzazione del Centro Diurno per minori e Sezione Primavera ( da realizzare un Centro anziani con lo stesso finanziamento Asse VII – inclusione sociale);

• Alla rifinitura della struttura e al funzionamento del Centro Polivalente, con relativa approvazione del regolamento di utilizzo;

• Alla vincita Bando Ultimo Miglio per attività culturali per 18 Mesi (98 mila euro);

• A spendere 20mila euro per la realizzazione e riordino dell’Archivio Storico;

• A spendere 50 Mila euro sul cimitero comunale;

• A realizzare attività di sensibilizzazione della cittadinanza e di inclusione sociale;

• A realizzare “Miglionico plastic free, con la distribuzione di borracce e sensibilizzazione sui temi ambientali;

• Ad attivare il servizio di mensa e trasporto scolastico in concomitanza dell’apertura delle scuole;

• Ad approvare il Piano di protezione civile propedeutico al regolamento urbanistico;

• A richiedere agli organi competenti fondi per l’emergenza maltempo;

• Ad attività di promozione culturale e promozione turistica

• Ad attivare interlocuzioni in commissione regionale per il Traposto Urbano;

• Ad attivare interlocuzione con il FAI a Roma per la ristrutturazione del Convento;

• Alla cantierizzazione dei 50mila euro per messa in sicurezza patrimonio comunale;

• Alla cantierizzazione dei 95mila euro per il rifacimento di Largo Materdomini;

• All’alienazione del suolo comunale per la realizzazione dell’area carburanti;

• Alla Gestione Emergenza Covid ( Primo comune in Basilicata a donare mascherine alle famiglie e prevedere un servizio di supporto psicologico);

• A soddisfare in tempi record la distribuzione di “Buoni spesa e social card”.

“Attendiamo inoltre l’individuazione del commissario straordinario per il dissesto idrogeologico da parte della Regione Basilicata per iniziare i lavori presso il Rione Torchiano e l’attesa delle disponibilità economiche di un finanziamento di 336mila euro, di cui il Comune è beneficiario per l’adeguamento della palestra dell’istituto Comprensivo” – aggiunge detto il primo cittadino.

“Sicuramente si può fare meglio e di più, e ci impegneremo per farlo. Ad oggi però ci premeva rendicontare alla cittadinanza il frutto del lavoro di un anno che speriamo possa svolgersi sempre in serenità e con il contributo di tutti. Grazie” conclude il Sindaco raccomandando ai suoi concittadini di continuare a mettere in atto comportamenti virtuosi per la gestione della fase 2 dell’Emergenza Covid 19.