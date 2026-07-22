Miglionico a tavola…con il Diritto a restare e la Pastasciutta antifascista

Non si tratta né di una sagra e né tantomeno di un menù dove la dieta salta e si conclude con un fiasco di vino della casa. Ma di una iniziativa organizzata dal partito democratico miglionichese, che lega i problemi del territorio ( spopolamento, taglio dei servizi, infrastrutture,lavoro ecc) e quello della difesa della Costituzione nata dalla ”Resistenza” con il sacrificio e la ”festa” della famiglia Cervi vittima della repressione fascista. Giovedì 23 luglio, in piazza Unita d’Italia, alle 18.00, come riporta la locandina il circolo del Pd in occasione della seconda edizione della pastasciutta antifascista mette tavola sul tema cominciando da un antipasto da discutere sui temi ” Un futuro in Basilicata” confronto tra amministratori e dirigenti del partito democratico”, ” Le proposte del Pd in consiglio regionale” e ”Il lavoro in Parlamento” con la presenza dell’on. Marco Saracino”. Seguirà la degustazione della pastasciutta antifascista a ricordo dei fratelli Cervi,per la caduta del Regime… Ai fornelli gli attivisti locali e il sindaco Giulio Traietta, che non si tira indietro quando si tratta di rimboccarsi le maniche… In tavola anche pettole e buon vino. Resistenza è anche volontariato,impegno, confronto, ricordando quanti diedero la vita per 80 anni di libertà.

