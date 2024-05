Michele Santoro a Matera per ”Parole proibite”: Sud

Tema di strettissima attualità visti i tentativi palesi di Governo di approvare quel progetto di autonomia differenziata, avviato con il governo di centrosinistra guidato da Giuliano Amato, e alle battute finali in vista delle elezioni europee (insieme al progetto di premierato) con il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. E di ‘Sud’, Mezzogiorno, tanto cambia poco, si parlerà domenica 28 maggio, a Matera, in piazza Vittorio Veneto con Michele Santoro, fondatore del movimento ” Pace, Terra e dignità” che è in lista per le Europee e con un tema preciso. Con Michele Santoro ci saranno i due candidati della circoscrizione sud per le elezioni dell’8 e 9 giugno: Piernicola Pedicini e Ilaria Leonardis.