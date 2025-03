Michele diccelo: il 15 marzo, in piazza ma…. per quale Europa?

Michele Serra dalla sua “amaca” ha lanciato, dice, un sassolino nello stagno blu chiamando ad una manifestazione nazionale, “Una piazza per l’Europa“, che si terrà a Roma il 15 marzo prossimo. Punto. Ma per quale Europa? Questa, quella che è stata, quella che doveva essere, quella che sarà? Non è dato sapere. Quindi, a cosa servirà una parata in cui si dovrebbe trovare insieme -nelle intenzioni del proponente- un magma indefinito di chi vuole una Europa come quella che ci ha portato a questo disastro e vorrebbe armarsi fino ai denti e chi vorrebbe che tornasse allo spirito con cui da quel confino fascista l’ha sognata? Esattamente a nulla. Un esercizio retorico di europeismo a la carte. Certo che servirebbe più Europa, ma bisogna intendersi per fare cosa. Dunque avrebbe senso mettere insieme chi vuole una Europa dei popoli che lavori per la pace e non per la guerra, per dare una sterzata rispetto a ciò che è stata sino ad oggi. Ma farla solo per amore dei colore della sua bandiera è francamente poco e persino banale. E allora viene alla mente un altro precedente in cui un altro intellettuale, Nanni Moretti, nel 2002 chiamò ad una mobilitazione di piazza contro l’allora establishment del centro sinistra italiano e disse testualmente: “Ci aspettavamo un’autocritica degli errori che hanno commesso. Invece la burocrazia che sta alle nostre spalle non ha capito nulla. Con questi dirigenti non vinceremo mai. Ha mostrato scarso rispetto per le opinioni dell’elettore e dell’elettrice: i vertici non sanno parlare alla testa e all’anima delle persone. Con questo tipo di dirigenti non vinceremo mai. ” Parole che calzano a pennello anche per chi è ora alla guida dell’Europa. Per cui se da costoro non viene alcuna autocritica, se quella burocrazia che guida con “il pilota automatico” di draghiana memoria ci ha portato in un cul de sac, se non sono mai riusciti a parlare “alla testa e all’anima delle persone“, con questo tipo di “dirigenti” come può vincere quel sogno europeo dei popoli contro quello mercantile-finanziario dominante? Per la cronaca, allora, quella sferzata fu salutare e raggiunse gli obiettivi che si proponeva. Dunque, torna la domanda: per quale europa si invita ad andare in piazza? Per sostenere ciò che ha annunciato la Von der Leyen o per un’altra Europa? Chi si vorrebbe sferzare dal palco di Piazza del Popolo? Ecco forse Michele Serra avrebbe potuto/dovuto essere più chiaro. Eppure non è certo la capacità di argomentazione e di sintesi che gli manca, che per altro abbiamo sempre apprezzato sin da quando sostituì degnamente il grande “Fortebraccio“. Anzi. E, allora, perchè non lo ha fatto? Che senso ha ridurre tutto ad una manifestazione “a livello emotivo” di esibizione collettiva di un “orgoglio europeo“, che vuol dire tutto e nulla? Confessa di non saperlo nemmeno lui…nemmeno la ragione di quell’hashtag #LEuropaSiamoNoi che gli dicono andasse fatto.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.