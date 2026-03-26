Mi dimetto anch’io? No, io no! Ma c’è anche una petizione a chiederglielo….

Chi dice che il voto non serve a nulla, osservasse bene il terremoto che sta provocando l’onda sismica dei 15 milioni di italiani che votando NO sulla scheda elettorale, hanno affossato la madre delle riforme targate Meloni & Nordio, prima imposta come un pacco da non aprire nemmeno al Parlamento e poi rifilataci in un referendum che pensavano sarebbe stata una passeggiata. Dopo la debacle stanno cadendo una serie di teste. Trattasi di impresentabili che dovevano andare via già prima e che vengono scaricati ora, dati in pasto alla canea festante per distrarre l’attenzione dai responsabili primari. Ha ragione una volta tanto la Santanchè: che c’entro io con la sconfitta in questo referendum? Infatti, che c’entra lei per essere sacrificata con questa motivazione? Nulla sostanzialmente. La verità è che la responsabilità politica di questa sconfitta è tutta in capo al Ministro della Giustizia Carlo Nordio e della stessa Presidente del consiglio Giorgia Meloni. Loro hanno voluto questa riforma, loro l’hanno difesa a spada tratta in primissima fila. La bocciatura degli italiani è in primis per loro. Ma sembra che non abbiano alcuna intenzione di sloggiare. Nonostante Nordio lo abbia ammesso: “La riforma della giustizia porta il mio nome, me ne assumo la responsabilità politica.” Aggiungendo però che non si dimetterà. Ma perchè? Perchè no! Ripete come se stesse cantando il refrain della nota canzone di Jannaci. Per intanto un paio di giorni fa su Change.org è stata lanciata una petizione che invece chiede proprio che abbandoni quella poltrona. Infatti, la Petizione per le dimissioni del Ministro della Giustizia promossa dal Comitato di cittadini attivi Costituzione , al momento in cui scriviamo ha superato le 32 mila firme. Questo il testo: “Noi cittadini e cittadine firmatari della presente petizione esprimiamo profonda preoccupazione per l’esito del recente referendum, che ha rappresentato un chiaro segnale di sfiducia nei confronti dell’operato del Ministero della Giustizia. Il risultato referendario costituisce un momento di grande rilevanza democratica, nel quale la volontà popolare si è espressa in modo inequivocabile. Ignorare o minimizzare tale esito significherebbe indebolire il principio fondamentale della sovranità popolare su cui si fonda la nostra Repubblica. Riteniamo pertanto che, alla luce della sconfitta politica e istituzionale emersa dal voto, sia necessario un atto di responsabilità da parte dei vertici del Ministero. In particolare, chiediamo le dimissioni del Ministro della Giustizia , quale figura apicale direttamente coinvolto nell’indirizzo e nella gestione delle politiche oggetto del referendum. Questa richiesta non nasce da spirito polemico, ma dall’esigenza di ristabilire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, nonché di garantire un rinnovamento nella guida del Ministero, nel rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale. Confidiamo che le istituzioni sapranno ascoltare questo appello e agire nel pieno rispetto dei principi democratici e costituzionali. Con rispetto, Comitato di cittadini attivi e democratici in difesa della Costituzione.” Che potete firmare a questo linK: https://www.change.org/p/petizione-per-le-dimissioni-del-ministro-della-giustizia?source_location=search .

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