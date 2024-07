«M’hanno rimasta sola sti quattro cornuti…»

«M’hanno rimasto solo sti quattro cornuti…». Stavolta a sfogarsi così non è Vittorio Gassman, nell’«Audace colpo dei soliti ignoti», ma molto probabilmente in privato avrà sbottato così Giorgia Meloni, oggi. Dopo aver appreso che ad uno ad uno i suoi storici alleati in Europa la stanno mollando visto la sua predisposizione alle piroette e a fare da probabile foglia di fico alla odiata Ursula. Infatti, dopo Orban, oggi è stata la volta della delegazione del partito spagnolo ultraconservatore Vox, guidata da Santiago Abascal, ad annunciare che lascerà il gruppo Ecr per aderire al nuovo gruppo Patrioti per l’Europa, definendola una “opportunità storica“. Certo, nel comunicato ufficiale del partito sovranista si sottolinea che “Giorgia Meloni rimarrà sempre un’amica e un alleata” ….confermando il detto “dai nemici mi guardi Iddio, che dagli amici mi guardo io“. Ma non c’è sguardo o faccetta che tenga. Il peso specifico del gruppo capeggiato dalla nostra Presidente del Consiglio diventa sempre più piccolo e a scarso peso specifico-

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.