Merz ripone la birra in frigo…bocciata la sua elezione a cancelliere

Friedrich Merz aveva dichiarato di aspettarsi di essere eletto cancelliere al primo turno, sotto gli occhi di Angela Merkel, giunta in aula per assistere alla sua nomina. Ed invece è accaduto quello che non era mai capitato ad altri prima di lui nella storia della repubblica tedesca: non ha raggiunto la maggioranza al Bundestag necessaria per essere eletto. A guastarli la festa sono stati 18 franchi tiratori. La sua nomina a nuovo cancelliere tedesco sembrava essere solo una formalità, data anche la velocità con la quale Cdu/Csu e Socialdemocratici avevano raggiunto un accordo di governo per dare vita alla nuova Große Koalition a Berlino. Per l’elezione erano necessari 316 voti, ma al primo turno il leader dell’Unione ha ottenuto 310 ‘sì’ e 307 ‘no’. Tre invece gli astenuti. Peccato per Merz stesso che, riporta la Bild, aveva già deciso di festeggiare insieme ai suoi ministri con una “cena rustica” bagnata da un barile di 10 litri di birra trasportato da lui stesso dentro il baule della sua auto. Tutto rimandato ai prossimi turni di votazione. Ma dovrà riporla in frigo quella birra perchè anche al secondo turno, sarà necessaria la maggioranza assoluta. Festeggia, invece, l’estrema destra di Alternative für Deutschland con la leader Alice Weidel che scrive come l’accaduto dimostri ”le basi deboli su cui si fonda la coalizione tra Cdu/Csu e Spd”, sostenendo anche che Merz avrebbe “pagato il prezzo di tutte le sue macchinazioni in vista delle elezioni, una mostruosa frode elettorale mai vista prima”. Ovviamente immediata la richiesta di nuove elezioni, forte dei sondaggi che danno la formazione ultranazionalista al primo posto a livello nazionale: “Il signor Merz dovrebbe dimettersi immediatamente. La strada per nuove elezioni nel nostro Paese deve essere spianata”. Ricordiamo che l’aspirante cancelliere, il 19 marzo scorso, mise in atto la furbata di sottoporre al Bundestag oramai scaduto l’approvazione (ottenuta) della più grande riforma fiscale tedesca dalla Riunificazione: il superamento dello Schuldenbremse (“freno al debito”) e modifica della Costituzione per potersi riarmare. Sapendo di non poter avere la maggioranza nel parlamento appena eletto dai tedeschi, ha furbescamente (con grande rispetto della democrazia) utilizzato il voto dei parlamentari dimissionari, una settimana prima che i nuovi prendessero servizio, e che hanno votato (513 a 207) per consentire un aumento significativo delle spese militari. Ora se questi sono i campioni della democrazia, come direbbe Totò….poi dice che uno si butta a destra?

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.