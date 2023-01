Merra: la SS7 è strategica per la Giunta regionale, evitare polemiche da orticello

“Stiamo disegnando un sistema strategico della viabilità che include interventi caratterizzati da assoluta priorità, tutti dello stesso livello e importanza. È difficile comprendere il senso delle recenti diatribe che sono solo frutto di dietrologia, cultura del sospetto e fantomatico processo alle intenzioni senza alcuna conoscenza dei fatti reali.” Lo afferma l’Assessore alle Infrastrutture Donatella Merra che interviene sulle polemiche accese in questi giorni da esponenti politici e amministratori locali a proposito delle grandi opere della viabilità, a partire dalla SS7. In proposito Merra ribadisce che: “La Regione ha indicato al Ministero dei Trasporti, già da tempo, che il Collegamento Mediano Murgia-Pollino nei tratti Matera-Ferrandina e Ferrandina Pisticci SS 7, è strategico per la Basilicata, per Matera e per tutta la provincia, stimandone anche i fabbisogni finanziari. Inoltre, con l’ultima Delibera CIPSS sono stati sbloccati i fondi, per l’immediata riqualificazione in sede e la messa in sicurezza dell’itinerario Matera – Ferrandina, quale primo stralcio che andrà in appalto nel 2023, per un importo di 22 mln di euro. Anche questo intervento, inopportunamente rinviato per anni, consentirà un miglioramento della viabilità e della percorribilità dell’arteria, anche a fronte degli incalzanti fenomeni di dissesto idrogeologico, soprattutto contermini alla sede stradale, che richiedono azioni tempestive e immediate. Insieme a quest’opera, che riteniamo assolutamente fondamentale, abbiamo indicato, quale intervento di alta priorità anche la Salerno-Potenza-Bari -Valico di Pazzano.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dichiarato la finanziabilità di tutti gli interventi citati e stiamo lavorando per il loro completo finanziamento. Per il by Pass di Matera è stata interamente finanziata la progettazione con complessivi 7 mln di euro mentre i fondi disponibili per il “Tunnel di Pazzano” sono 2,5 mln. Ribadisco che tutte queste opere, indistintamente e prioritariamente, costituiscono lo scenario infrastrutturale strategico regionale che stiamo portando avanti, senza esitazione, in tutte le sedi nazionali competenti.

Questo è il quadro concreto e non fantasioso dei fatti, mentre viene fabbricata ad arte una sceneggiatura irrealistica della situazione per alimentare speculazioni politiche e depistare i cittadini. Si abbaia alla luna per qualche voto in più, anche al costo dell’autolesionismo. Infatti, leggo sui giornali che qualche amministratore locale, abbarbicandosi al falso argomento delle risorse limitate, ci chiede di rinunciare a progetti che insistono nel territorio della stessa provincia di Matera, come la trasformazione della Pista Mattei in aeroporto di aviazione generale, perché non porterebbe benefici al territorio. Si tratta di illazioni che non hanno alcun supporto razionale. La Giunta Bardi ha dato un indirizzo preciso alla programmazione e agli investimenti per realizzare le opere pubbliche in tutto il territorio, elaborando piani e strategie discendenti da evidenze e dati puntuali. Abbiamo scelto la Basilicata in tutta la sua estensione al contrario chi si barrica ancora nel suo orticello per un pugno di consensi”.