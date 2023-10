Merra contro Bardi e Pepe…e riceve “vicinanza” da Basilicata Casa Comune

Donatella Merra, a pochi mesi dalla fine della consiliatura regionale, ha avvertito l’impulso irrefrenabile di criticare la maggioranza di centro destra con cui ha vinto le elezioni e di cui è stata l’unica esponente donna in giunta a non essere stata sostituita nei rimpasti che si sono susseguiti. Avrebbe potuto portare a casa un raro primato di permanenza nell’esecutivo regionale, se avesse concluso il quinquennio. Ma qualcosa/qualcuno gli deve aver suggerito che forse non gli conveniva. Che forse bisognava predisporsi ad altri approdi. Infatti, le malelingue insinuano che il tutto sia stato preparato a tavolino per un suo scivolamento verso il campo avverso. Certo che con una tale “azione” rischierebbe una bella figura di Merra, lei e chi la accogliesse. Ma oramai sembra sia sdoganato tutto. E il suo contrario. Fesso è chi è coerente. Ma saranno i fatti a dire cosa cova sotto questa decisione pirotecnica. Ma qualche segnale di possibile sua presa di distanza dalla Lega già lo si può cogliere nella lettera di dimissioni (lenttera-dimissioni Donatella Merra 30-10-2023) che, la ormai ex assessora alle Infrastrutture della Regione Basilicata, ha presentato e per altro del tutto superflua considerato che è giunta dopo il “licenziamento” notificatogli urbi et orbi da parte di Bardi. La missiva è, infatti, accompagnata da un testo preliminare: “Alla chiusura della segreteria regionale della Lega, prendendo atto della posizione assunta dal mio partito, ho inviato la lettera di dimissioni al Presidente della Giunta regionale. Avvierò una riflessione politica a partire dalle scelte fatte dal direttivo regionale della Lega. La gravità dell’approccio assunto nei miei confronti, nei confronti dell’unica donna della Giunta, si è definitivamente disvelato nelle ultime azioni intraprese dal Presidente e dal Partito. È evidente che non era il già Assessore ad avere formulato rocambolesche e pregresse strategie, che impropriamente le venivano attribuite, quanto piuttosto gli autorevoli attori che hanno messo in campo i nuovi assetti.” Insomma, non c’è certo aria di riconciliazione nè con Bardi e nemmeno con Pepe. Sarà un caso, ma le giunge a caldo la seguente sentita nota di “vicinanza” da parte di Giulia Egidia Bianco – Basilicata Casa Comune: “Se una donna impegnata in politica pone un problema di discriminazione e ostracismo da parte di colleghi di giunta e dirigenti tutti uomini e la soluzione è sostituirla con un’altra donna, al di là delle posizioni politiche non c’è né cultura di genere nelle istituzioni, né spirito solidale in chi si presta a questi rimpiazzi e nemmeno un senso nelle quote rosa. Per questo sento di esprimere vicinanza a Donatella Merra che ha fatto una scelta in difesa della dignità di tutte le donne, non solo quelle impegnate in politica.” Certo, richiamando Agata Christie “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma (solo) tre indizi fanno una prova”….per cui bisognerà vedere se arriverà pure il terzo, magari addirittura la pistola fumante, ma potrebbe anche stupire rimanendo fedele alla Lega.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.