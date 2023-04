Merra: completati i lavori sulla Basentana tra Calciano e Garaguso

“Sono stati ultimati i lavori sulla Basentana tra Calciano e Garaguso, in direzione sud verso Metaponto, con conseguente rimozione dei cantieri e il pieno ripristino della viabilità”. Lo dichiara l’assessore alle Infrastrutture Donatella Merra, la quale ricorda che “la settimana scorsa era già stata aperta la carreggiata opposta in direzione nord, all’altezza di Ferrandina, con smobilitazione dei cantieri e riattivazione della percorribilità della strada verso Potenza.” “Nel tratto interessato – aggiunge – sono state collocate le nuove barriere spartitraffico e sono stati eseguiti lavori di allargamento della careggiata, con conseguente innalzamento degli standard di sicurezza e di utilizzabilità dell’arteria. La precedente deviazione è stata eliminata e il percorso è pienamente fruibile. Per questo lotto l’investimento complessivo è stato di 6,5 mln di euro, le operazioni proseguono anche in direzione nord e contiamo, così come previsto dal cronoprogramma dei lavori, di terminare gli interventi entro maggio”. “Le attività di installazione delle barriere spartitraffico di nuova concezione, e non solo -ha concluso l’assessore Merra- essendo gli interventi volti anche a implementare sicurezza e manutenzione lungo la SS 407 Basentana, procedono celermente e nei tempi preconizzati. Attualmente è ancora da completare circa il 20 percento del percorso individuato, con il posizionamento dello spartitraffico e gli ulteriori interventi, sul quale sono stati investiti globalmente oltre 210 milioni di euro e la cui ultimazione resta confermata entro il 2023”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.