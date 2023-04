Mercoledì nero ad Atella. Popolari raggirati

Il tempo degli accordi locali per candidature e intese decisi a Potenza, a Matera, a Rionero o a Marsico, a Policoro o a Melfi, nei quali bastava una stretta di mano, per procedere oltre, sono passati da un pezzo insieme a quella cabina di regia regionale dove si decidevano scelte e carriere. Quanto accaduto ad Atella, con un ‘’mercoledì nero’’, come lo descrive Pasquale Tucciariello che guida i Popolari iniziativa lucana di Basilicata, è la conferma di quanto si sa da tempo. L’autonomia decisionale non c’è e nemmeno per la crisi politica alla Regione, una autonomia persa e rafforzata con l’attuale giunta di centro destra, che annovera componenti dell’ex centrosinistra. Si decide tutto a Roma e non solo per la politica….Il buon Pasquale e i tanti puri e appassionati della politica se ne facciano una ragione: abbiamo perso o venduto la Regione. Agli abitanti di Atella , e di altri centri che andranno al voto, l’augurio, di fare le scelte giuste.



Atella, il mercoledì nero.

I partiti del centro-destra di Atella (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) da qualche mese avevano trovato un accordo e una convergenza sul nome del candidato sindaco, l’avv. Lucia Di Biase. Ne avevano dato comunicazione, nel corso di un incontro, anche ai Popolari, che avevano apprezzato il nome proposto. A dire il vero dopo alcuni giorni i Popolari avevano inviato un messaggio telefonico al candidato sindaco, avv. Lucia Di Biase, nel quale informavano che si sfilavano da un eventuale accordo col centrodestra per alcuni segnali non chiari, anzi contraddittori.

Avevano visto giusto. A confermare timori e contraddizioni, il mercoledì nero di Atella, 12 Aprile.

In un incontro sono piombati qui da Potenza esponenti regionali e provinciali del centro-destra che, in dispregio agli accordi locali tra le segreterie dei tre partiti, hanno disarcionato come candidato sindaco l’avv. Lucia Di Biase e hanno imposto un altro nome. Il nome di una apprezzata professionista di Atella stracciato in un attimo, a sua completa insaputa.

I Popolari hanno un’altra storia e un’altra tradizione. Don Luigi Sturzo prima e Alcide De Gasperi poi hanno indicato nelle libertà dei territori e nelle autonomie municipali i cardini fondamentali che consentono la partecipazione dei cittadini alle scelte. I Popolari esaltano i valori di libertà del popolo, che è sovrano nelle scelte prima e nel voto dopo. In assenza di sovranità e di libertà delle scelte, ogni voto successivo è assenza di libertà e di garanzia. E questo accade quando il popolo, o parte di esso, non ha una sua fisionomia e una sua singolarità, quando non ha una identità consapevole, quando non esalta l’appartenenza al territorio. Perciò ancora una volta i Popolari ribadiscono: equidistanti dalla sinistra senza identità, e dalla destra che straccia le autonomie locali.

POPOLARI iniziativa lucana.