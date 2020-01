Ognuno per conto suo tra amori, disamori, protagonismi, strategie, opportunismi e Matera, a cinque mesi dal voto per la elezione del sindaco e della nuovo consiglio comunale, rischia di vivere una stagione di inasprimento del confronto politico, per lasciare le cose come stanno o per peggiorarle. Preoccupato per gli annunci di disimpegno, attendismo, calcolo e dichiarazioni di voto e comportamento ‘secondo coscienza” di alcuni consiglieri comunali , dopo la nascita della quinta giunta De Ruggieri, è l’ex assessore all’urbanistica e ai Sassi nella seconda giunta guidata da Francesco Saverio Acito, finita a casa anzitempo per una implosione delle maggioranza pentapartita. E lo fa facendo appello al bene ”Comune” nel senso doppio e completo del termine, citando le cose da fare e quelle che si sarebbero potute fare con altro passo e volontà nell’interesse di Matera.Ma i nodi in politica vengono al pettine,senza dimenticare le fibrillazioni legate a posizionamenti e schieramenti individuali e alla necessità, vecchia del correntismo di alcuni partiti della Prima Repubblica di contarsi. In casa Dc c’era il manuale Cencelli che spaccava il capello in quattro anche per le opposizioni. Funzionava e le regole erano quelle. Oggi…

IL COMMENTO DI ENZO MENZELLA

Si dovrebbe andare avanti senza sosta (si litiga e si pensa solo al potere; a cosa serve un rimpasto a tre mesi dalle elezioni?) l’impresa culturale e creativa, innovazione e sviluppo, Smart City, Domotica, realtà virtuale e realtà aumentata, impresa digitale cinematografica, sperimentazione 5G, città cablata con rete fissa a 1 giga, San Rocco incubatore e casa digitale, impresa 4.0!

Se tutti in amministrazione comunale si fossero concentrati su questi investimenti e avessero litigato meno l’occasione di Matera Capitale Europea della cultura 2019 sarebbe stata veramente un punto di partenza e avremmo dato alla nostra città una vera nuova identità senza rinnegare le nostre origini! Avremmo creato così oltre che sviluppo e occupazione, Progresso e nuovo umanesimo!

Il successo era alla nostra portata bastava crederci e camminare tutti nella stessa direzione! Ora ci vorrà una nuova classe dirigente con un rinnovato e nuovo orgoglio di appartenenza! La città se lo merita e non può perdere questa occasione!