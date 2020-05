Una nota senza peli sulla lingua di quattro associazioni imprenditoriali, Cna, Confapi, Confartigianato e Confesercenti, che parla di agonia della litigiosa Amministrazione comunale, dalla maggioranza risicata e con sensibilità, volontà e prospettive individuali diverse. Tant’è che è andata sotto alla prima seduta per approvare il bilancio. C’è tempo,comunque, fino alla fine del mese. Ma la situazione è logora. Del resto siamo a fine corsa. Si sarebbe dovuto votare a maggio, con le fibrillazioni e le spaccature di fine 2019,e ora con la prorogatio fino all’autunno che ha riportato i nodi al pettine. C’era aria di riposizionamento. Il sindaco, Raffaello De Ruggieri, insiste con il programma da portare avanti, con le cose da fare con l’avanzo di amministrazione. Ma non tutti sono pronti a remare per tutta l’estate, approvare progetti intergenerazionali, culturali, infrastrutturali e di opere pubbliche in generale. E poi ci sono le priorità come la scuola, abbattimento ricorrente della scuola media Torraca a parte, per renderle funzionali con le esigenze imposte dall’emergenza covid 19. E, a proposito di 19.., c’è l’eredità (corposa per alcuni, fallimentare per altri) della stagione da capitale europea della cultura,stroncata, dal silenzio seguito alla cerimonia di chiusura e dalla quarantena del virus a corona. A pagarne le conseguenze è il sistema economico territoriale, quello delle partite iva, alle prese con tasse, credito e investimento, e quello del sommerso senza partite iva che l’Amministrazione – come annunciato dal sindaco- vorrebbe in qualche maniera aiutare. Sul come non lo sappiamo. Ma restano le preoccupazioni delle quattro associazioni di categoria, che ci hanno messo la faccia firmando la nota, su una recessione conclamata e cronicizzata. Molte aziende non riapriranno, altre lo faranno con una palla al piede. Richiesta conseguenziale ad appaltare le opere, prima che sia troppo tardi. Settore turistico fermo a una vaga enunciazione di una stagione con una utenza di prossimità. Una goccia…che non riempirà nemmeno il classico mezzo bicchiere. Che al Comune si diano una mossa, se intendono andare avanti. Cna, Confapi, Confartigianato e Confesercenti disposti al confronto. A questo punto con tutto il consiglio comunale. Ma guardandosi negli occhi, magari distanziati. Le telecamerine on line con tanti ‘’distratti’’ quadratini sul desktop di un computer o di un tablet convincono poco…

Prosegue l’agonia dell’Amministrazione Comunale di Matera. Una larga parte del sistema imprenditoriale locale, rappresentato da Cna, Confapi, Confartigianato e Confesercenti, esprime un giudizio fallimentare sull’operato dell’Amministrazione Comunale, in tutte le versioni e con tutte le maggioranze che si sono succedute dal giorno dell’insediamento a oggi, dopo avere fornito più volte ampia disponibilità al dialogo e al confronto.



Senza voler entrare nelle questioni di carattere politico, da ultimo si registra la mancata approvazione del bilancio avvenuta in piena emergenza Coronavirus. Mentre altre Amministrazioni hanno sviluppato un ampio dibattito sulla ripartenza delle attività imprenditoriali – dalle grandi città come Roma e Milano ai piccoli centri come Irsina – a Matera il governo cittadino continua a consumarsi in guerriglie interne che non portano alcun risultato alla città.

Il bilancio avrebbe dovuto essere l’occasione per programmare nuove iniziative e invece l’Amministrazione Comunale conclude la sua vicenda in maniera mesta così come negli anni precedenti, lasciando la città priva di ogni disegno strategico, nonostante la possibilità fornita dalle leggi sull’emergenza Covid-19. A ciò si aggiunga il fatto che, se rispondesse al vero il fatto che il Consiglio Comunale per l’approvazione del bilancio, bocciato qualche giorno fa, non potrà essere convocato prima della fine del mese, allora vorrebbe dire che siamo proprio in un mare di guai, addebitabile a tutti i Consiglieri, siano essi di maggioranza o di opposizione.



Nel documento di bilancio si parla di altri 100 milioni di lavori pubblici quando non si sono ancora appaltati i 70 milioni contenuti nel dossier di Matera 2019, ignorando un principio lapalissiano quale quello che in una situazione di recessione conclamata, come l’attuale, i lavori pubblici svolgono una fondamentale funzione anticiclica. Vi è da aggiungere al riguardo che anche l’ANAC – l’Autorità Anticorruzione – nelle sue ultime linee guide ispirate alle azioni da mettere in campo per contrastare il declino economico conseguenza della pandemia, ha “allentato” alcuni dei rigidi criteri operativi che ne hanno guidato l’operatività in questi ultimi anni, invitando tutte le stazioni appaltanti con fondi disponibili ad appaltare in tempi brevi i nuovi lavori, con procedure semplificate rispetto al passato. Inoltre, non c’è alcuna indicazione sulla governance e sul futuro della Fondazione, lasciando la stessa piena di debiti da pagare agli imprenditori locali.



Invece di programmare la riapertura delle attività imprenditoriali, l’Amministrazione Comunale chiude interi settori, non preoccupandosi di come fare ripartire le numerose attività nate durante il boom del 2019. A Roma, per esempio, riparte il settore cinematografico, a Matera si chiudono fino al 31 luglio fiere, attrazioni, mercati, manifestazioni commerciali, un intero settore legato al turismo e al food, girando ancora una volta le spalle agli imprenditori. Il tutto senza interlocuzioni con gli interessati e non preoccupandosi delle implicazioni sociali connesse.



Gli operatori turistici, per esempio, hanno delle proposte interessanti a partire da subito e sono disposti a un confronto con l’Amministrazione Comunale.

Mentre altri programmano, Matera chiude. Mentre altri si preparano alla riapertura, Matera si gira dall’altra parte.

Matera, 7 maggio 2020

