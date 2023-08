Menonna (CD): Un tavolo tecnico per risolvere questione tributi a Tricarico

“Un tavolo tecnico permanente per risolvere la questione dei tributi nel Comune di Tricarico”. E’ questa la richiesta avanzata dal Segretario Cittadino del Centro Democratico di Tricarico, Francesco Menonna a seguito delle polemiche scatenate dal gruppo Alternativa in Comune sulla gestione dei tributi in seno al Comune di Tricarico. “La questione a mio avviso -scrive in una nota- va affrontata con celerità evitando di far pesare le gabelle ai cittadini. In sostanza serve una task force mirata e tesa a garantire quei livelli essenziali dettate dalle logiche dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti e capaci di garantire rapidi supporti ai cittadini. La situazione va analizzata nel suo complesso evitando inoltre facili speculazioni considerando il fatto che Tricarico proprio grazie alla realizzazione del tavolo tecnico permanente potrebbe diventare un centro pilota per tutta la regione con il dichiarato intento di realizzare e mettere a sistema tutte le valutazioni tecniche e strutturali in merito ai tributi. In questo contesto– rimarca Menonna- tutti i cittadini pagherebbero le varie quote tra casa e differenziata in base al numero dei componenti delle famiglie e senza disequilibri sociali e economici. Il piano dei tributi 2024-2026 è certamente importante e va tenuto in debita considerazione ma vanno anche messe in evidenza le criticità dei cittadini e delle famiglie che vivono in condizioni di estrema precarietà. In buona sostanza si potrebbe utilizzare il metodo della calmierizzazione dei tributi sia per la casa che per la raccolta differenziata. Non è necessaria una rivoluzione popolare-chiude Menonna- ma servono misure integrate e capaci di dare sussidi e supporti operativi alla cittadinanza di Tricarico nel segno della qualità dei servizi e dell’ottimizzazione delle spese garantendo a tutti i residenti quei livelli e quelle sinergie capaci di dare linfa vitale a tutto il comparto”.

