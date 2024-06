Meloni: “tutti i partiti della maggioranza crescono.” FALSO! Ecco i numeri!

A reti unificate sta andando in scena una colossale fake news: i partiti del governo Meloni crescono nel consenso degli elettori! In pratica si sta falsando un risultato elettorale, facendo passare un esito che non corrisponde al vero. Come? Semplicemente nascondendo i dati reali usciti dalle urne: i voti che i cittadini hanno assegnato ad ogni lista, occultandoli dietro il dato percentuale che, da solo, non dice nulla. Certifica solo la quota dei voti conquistati tra quelli validamente espressi. E’ evidente che con le sole percentuali non si può sostenere che un partito cresca nei consensi. Lo si può fare solo dimostrando la esistenza di una quantità di voti ricevuti in più rispetto alla competizione precedente. Ma in questo mondo della superficialità, tutti sembrano stare a questo gioco d’illusionismo. Con la verità che diventa la prima vittima non solo in una guerra, quella vera, ma anche in questa decadente epoca di tifoserie elettorali. E così, Giorgia Meloni, presa dell’enfasi delle percentuali, affermare all’AGI: “In Europa tutti i partiti di governo hanno sofferto e l’Italia va totalmente in controtendenza con il risultato di FdI, che dopo due anni di governo e scelte anche difficili, cresce in modo significativo, ma anche per quello che riguarda la maggioranza, perché tutti i partiti della maggioranza crescono“. UNA AFFERMAZIONE PALESEMENTE FALSA! E non lo diciamo noi. Lo dicono i numeri ufficiali che tutti potete consultare. Infatti, il confronto tra i voti conseguiti ora con quelli delle elezioni politiche 2022, che hanno portato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, è impietoso: Fratelli d’Italia perde ben 598.094 voti; Forza Italia/Noi moderati perdono 40.380 voti; la Lega perde 368.872 voti; dunque, la coalizione che stà al governo passa da 12-300.244 voti del 2022 agli 11.037.393 delle europee 2024, con una perdita secca di 1.262.851 elettori. Quindi, contrariamente a quanto afferma Giorgia Meloni (e il coro dell’informazione mainstream): tutti i partiti della maggioranza non crescono!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.