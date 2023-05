Meloni sta intossicando l’Italia…è pericolosa.

“Meloni sta intossicando l’Italia. Questa donna è pericolosissima.” A dirlo, ieri, in una intervista, non è stato un esponente dell’opposizione ma Carlo Rossella, un berlusconiano doc (già direttore del TG1 del TG5, ora con incarichi in Fininvest e collaboratore de Il Foglio). Parole inquietanti che non possono che alimentare i peggiori timori nel momento in cui la Presidente del Consiglio sta avviando l’ennesimo tentativo di modifica della Costituzione, con una convocazione formale in queste ore delle minoranze, che appare essere la classica foglia di fico dietro cui c’è la determinazione a tirare dritto e fare ciò che gli pare. Lo ha detto, per altro, senza mezzi termini: “offro disponibilità e apertura, ma ho il mandato per fare le riforme e rispetteremo le promesse che abbiamo fatto ai cittadini“. Dunque: o così o Pomì, come recita una reclame. Per cui assisteremo ad una nuova torsione in senso autoritario della Carta che aspetta invece di essere applicata, piuttosto che modificata. Certo la saggezza degli Italiani, nell’inevitabile referendum che ne seguirà (auspicando che non vi sia in Parlamento quella maggioranza qualificata atta ad evitarlo) potrà bocciare questa riforma, così come fatto con le precedenti berlusconiane e renziane (l’unica riforma ratificata dagli elettori è stata quella del taglio dei parlamentari). Ma questa volta la situazione è ancor più pericolosa, per il quadro generale di degrado civico e per il brodo di coltura di chi -per l’appunto- oggi intende operare questa nuova forzatura costituzionale, con il piglio di chi è convinto che “ho vinto e faccio quello che voglio”. Infatti, sempre Carlo Rossella nella precitata intervista a Il Fatto Quotidiano, arriva a dire che Meloni “È una ducia, ha dentro di sé il seme della tirannia naturalmente aggiornato alle consuetudini di questa nostra fiacca modernità. Il suo obiettivo è sottomettere, il suo cerchio magico è la famiglia e non va oltre i confini del piccolo lembo familista, il suo traguardo è fare un uso monocratico della delega popolare. Io sono sinceramente impaurito.” Non solo, ma all’intervistatore aggiunge: “È fascista dentro, ma la vede come sta stendendo la stampa, come sta ammutolendo le voci critiche?” E a proposito della corsa di queste ore alla occupazione di poltrone dice che: “c’è una regressione, una facinorosità sconosciuta, un arraffa arraffa che avanza nel silenzio conformista e in questo tempo cloroformizzato“, rivelando che “Temo per l’Italia. 1922 Mussolini, 2022 Meloni. La destra dispotica si riconosce dal carattere, dal linguaggio, dalle movenze, dalla fame di potere.” E allora? Rossella confida sul fatto che “gli italiani si stufano presto di ogni novità“. Ma sarebbe più auspicabile la creazione di un fronte consapevole della situazione e che si erga a difesa della Costituzione, che blocchi ogni tentativo di modificarla e si batta per la sua completa realizzazione. Perchè non è certo di questo che ha bisogno il Paese. Sono ben altre le urgenze degli italiani. Dal lavoro, alla sanità, al carovita, alla pace. Urgenze a cui questo governo sta dimostrando di essere incapace a far fronte. E questa accelerazione sulla riforma costituzionale è solo un modo per sviare il dibattito e l’attenzione generale proprio dalla difficoltà di Giorgia Meloni a tener fede agli impegni assunti nella sua facilona campagna elettorale.

