Meloni spara balle nell’attacco a giornalisti su nazifascismo nel suo movimento giovanile

La linea di Giorgia Meloni a fronte dell’inchiesta di Fanpage.it sul nazifascismo di cui + intriso il movimento giovanile di Fratelli d’Italia ha subito tre variazioni. Prima il silenzio, poi qualche parola di circostanza con la rimozione di tre protagoniste sacrificabili (Flaminia Pace, Elisa Segnini e Ilaria Partipilio) come se la cosa fosse circoscritta a pochi soggetti, e infine l’attacco a testa bassa ai giornalisti che hanno realizzato l’inchiesta. Ma in questo scagliarsi contro i giornalisti, semplicemente perchè fanno il loro mestiere così poco gradevole per il potere, ha infilato una dietro l’altra una serie di balle, una serie clamorosa di mistificazioni ed inesattezze. Per prima cosa, il giornalismo sotto copertura non l’ha certo inventata Fanpage.it con questa inchiesta sulla gioventù meloniana, ma ha una lunga tradizione in ogni parte del mondo e in Italia basta ricordare Fabrizio Gatti. Poi è falso l’affermazione secondi cui solo Fratelli d’Italia avrebbe subito questo genere di trattamento. Fanpage.it lo aveva già fatto in passato con il PD per traffico di rifiuti e compravendita voti nelle primarie, con la Lega con l’inchiesta su Durigon. Terzo: il giornalismo d’inchiesta, anche sotto copertura, è stato oggetto di numerose sentenze giudiziarie in Italia ed in Europa che ne riconoscono la legittimità. Infine, Meloni dimostra di avere la memoria corta e doppiopesismo in materia di questo tipo di giornalismo. Infatti, dimentica di dire che dal dicembre 2022 il capo dell’ufficio stampa di FdI alla Camera è Donatella di Nitto. Ovvero una ex giornalista de LaPresse che poche settimane prima di questa assunzione aveva realizzato una serie di scoop con delle registrazioni “rubate” a Berlusconi mentre straparlava su Putin e lo assolveva sull’Ucraina. Allora questo per lei non era un “metodo da regime“, anzi una medaglia per una assunzione. Giorgia detta Giorgia deve essere evidentemente molto stressata per l’inconsistenza della sua azioni in UE, nel mentre poi viene costretta a proteggere quel brodo di coltura in cui sguazzano i futuri dirigenti del suo partito. Giorni davvero neri. Fanpage, da parte sua aveva già in dettaglio smontato punto per punto le accuse ricevute in questo articolo: https://www.fanpage.it/politica/il-regime-di-fanpage-le-inchieste-sui-centri-sociali-e-non-solo-le-accuse-di-giorgia-meloni-smontate-punto-per-punto/.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.