Meloni senza maggioranza, salvata dalle assenze delle opposizioni.

A leggere quanto riferito nell’ultimo rapporto Openpolis sullo stato di salute della maggioranza Meloni in parlamento (https://www.openpolis.it/qual-e-lo-stato-di-salute-della-maggioranza-in-parlamento/) in questi primi cinque mesi di legislatura e l’atteggiamento dell’opposizione, parafrasando Totò, scapperebbe proprio da dire: “E poi dice che uno si butta nell’astensionismo……”. Per quanto sia evidente (ancorché negato) che la maggioranza di governo è alquanto divisa e litigiosa, sembra che possa comunque dormire sonni tranquillissimi. Infatti, chi gli si dovrebbe opporre, oltre a non riuscire a mettersi d’accordo su nulla, sembra abbia deciso anche di non mettere i bastoni tra le ruote in Parlamento, nonostante le tante parole, parole, parole infuocate….lì proferite. E’ quanto si deduce dal rapporto Openpolis che rivela come, nei primi cinque mesi di legislatura, in ben 8 voti chiave (cioè passaggi parlamentari particolarmente rilevanti per le sorti dell’esecutivo) su 47, tra Camera e Senato, le assenze in aula dell’opposizione hanno salvato la maggioranza che, altrimenti, sarebbe stata battuta. Il primo salvataggio registrato è quello sulla conversione in legge del decreto Rave al Senato. Ricordate? Il primo atto bandiera del governo Meloni su cui per giorni le opposizioni dettero battaglia fuori dal Parlamento contro una norma giustamente ritenuta inutile e liberticida che vietava le manifestazioni non autorizzate di ogni genere. Ma, quando si è giunti al voto, il decreto è passato al Senato con un margine di 8 voti, grazie agli assenti a sinistra che erano 9. Sempre a Palazzo Madama, poi, la maggioranza è stata “graziata” dall’opposizione anche sul decreto Ministeri, sul Milleproroghe, sul decreto Flussi e sul decreto sull’ex Ilva (in quest’ultimo caso il margine è stato di 10 voti, mentre le assenze dell’opposizione erano 17; sul decreto Flussi, il margine era di 11 voti e le defezioni del centrosinistra 19). Anche alla Camera Openpolis dice che vi sarebbero stati tre casi identici: sul decreto Ministeri, l’Aiuti quater e quello sull’ex Ilva. Insomma, è vero che teoricamente la maggioranza di destra non dovrebbe avere problemi perché dispone di numeri abbastanza larghi (a Montecitorio può contare su 238 voti e la maggioranza è di 201, mentre al Senato su 116, con 14 voti di scarto sui 201 richiesti visto che il presidente Ignazio La Russa non vota) e che nella maggior parte delle votazioni non è richiesta una maggioranza assoluta ma basta quella dei presenti. Però, soprattutto al Senato, può capitare che le cose si complichino considerato che 9 senatori del centrodestra sono anche ministri e dunque quasi mai presenti ai lavori d’aula. Una circostanza dunque che le opposizioni dovrebbero tenere presente e stare attenti a sfruttarla nel momento in cui si palesa. Cosa avvenuta, come rivela Openpolis, in 12 casi (9 al Senato e 3 alla Camera) con la maggioranza che poteva dunque essere battuta e messa in seria difficoltà. Ma l’opposizione, molto sportivamente, come abbiamo visto non ne ha approfittato…..

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.