Meloni rinvia la palla del salario minimo a Brunetta…

Meloni sul salario minimo fa melina ….e passa la palla a Brunetta! Come era prevedibile l’incontro che si è appena concluso a Palazzo Chigi sul salario minimo si è rivelato essere una fuffa! Una perdita di tempo. Una occcasione ad uso e consumo dei TG per fare passerella e per ribadire il no di Meloni e delle forze di maggioranza a questa misura, con la reiterazione della supercazzola che la sua istituzione potrebbe far abbassare addirittura gli stipendi superiori ad esso. Roba ridicola! Nessuna proposta se non quella di affidare al CNEL, presieduto da Brunetta, una consulenza sul tema per poi rivedersi e riparlarne. Ancora un altro rinvio che fa il paio con quello approvato in Parlamento sulla proposta di legge delle opposizioni. Ancora una volta la prova di gente che prima di andare al governo si dichiarava “pronta” ma che alla prova dei fatti non lo è affatto. Questo mentre in altre nazioni europee è realtà da tempo. In Germania, ad esempio, il salario minimo è stato introdotto nel 2015, aumentando gradualmente da 8,50 euro a 12 euro e quindi con un incremento del 41%. Nel mentre è in corsa una discussione per un ulteriore aumento. I datori di lavoro che violano il salario minimo rischiano multe fino a 500.000 euro. Mentre da noi si continua a fare solo chiacchiere, con opposizioni che si prestano a sceneggiate come quella odierna, invece di privileggiare l’unica sede deputata alla discussione delle proposte: il Parlamento! Come scrivevamo ieri: che senso ha avuto incontrare chi già aveva bocciato questa misura? (https://giornalemio.it/politica/salario-minimo-ha-senso-un-incontro-con-meloni-che-lo-boccia/)

