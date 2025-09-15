Meloni e la miseria dell’uso di Kirk martire per mera propaganda (con menzogne).

Giorgia Meloni e i suoi devono avere evidentemente il terrore che la realtà della pochezza del proprio operato prenda il sopravvento sulla narrazione che ne fanno per giungere al punto di cavalcare anche l’assasinio dell’influenzer trumpiano, capovolgendo letteralmente la realtà, per sviare l’attenzione degli italiani. E piegare tutto per propagandare la propria bonta, vittima della cattiveria non solo della sinistra USA (che già a volerla trovare ci vorrebbe il lanternino) ma anche di quella italica, impegnate ad alimentare il clima d’odio a livello universale. Che verrebbe da dire: senti chi parla! E nel lanciare questa balla sesquipedale in tutto globo terracqueo, con il petto in fuori ha gridato: “Non ci faremo intimidire”. Ma da chi? Charlie Kirk non è stato ucciso da un antifascista. Tyler Robinson, il suo presunto assassino, non è un marxista, non è un trans, non è stato “indottrinato dai college woke” (ha frequentato l’università per 6 mesi prima di mollarla). E’ un ragazzo bianco, cristiano, appartenente ad una famiglia di convinti elettori repubblicani e trumpiani che -come è di moda da quelle parti- gli ha regalato il primo fucile quando era piccolo, invece dell’italica automobilina. Kirk è stato ucciso dal concentrato di un fenomeno culturale tipicamente americano. Da un soggetto imbevuto di quella cultura della violenza che plasma un’intero pezzo di società di cui proprio Trump è una delle massime espressioni. L’orrenda uccisione di Kirk ne è una drammatica conseguenza. Non è la prima e non sarà, purtroppo, l’ultima. Su cosa si basava, d’altronde, il grande successo di Kirk? Esattamente sulla sua capacità di ingenerare odio con affermazioni provocatorie (sull’aborto che è peggio dell’Olocausto, sulle donne che devono sottomettersi ai loro uomini perché sono i maschi quelli “al comando”, piuttosto che sui neri si comportavano meglio quando erano schiavi di proprietà dei bianchi nell’800) e inneggianti alla violenza. Ma quale migliore appiglio, a chi non riesce proprio a digerire quel “25 Arile” italiano, per fare il transfert della polemica nel nostro paese, della circostanza che gli inquirenti, sui proiettili/o scatole di munizioni, avrebbero trovato scritto “Bella ciao” e “Hey fascist! Catch!” (“ehi fascista! prendi questo”)? Peccato che (in un paese dove destra e sinistra non è che abbiano lo stesso stringente significato come dalle nostre latitudini) quelle scritte sembra facciano riferimento a videogiochi e a meme di comunità di gamers. Insomma, una americanata dove tutto diventa consumismo. E’ evidente che nel voler strumentalizzare questa tragedia a fini propagandistici, si stia rasentando la peggiore miseria umana. Ed anche il ridicolo. Se non ci fosse di mezzo, purtroppo, un morto. E su questo non si può ne scherzare e nemmeno speculare.

