Meloni( Arianna) per le grandi riforme: avanti con giustizia e premierato

Peccato non aver potuto parlare di altro, come avrebbero voluto fare i giornalisti che l’hanno attesa, per intervistarla, davanti alla sede del partito a Matera, ma non è stato possibile …E del resto il tempo stringeva e altri appuntamenti elettorali, organizzati da altri partiti per le comunali, hanno consigliato di lasciar perdere. Sarà, forse, per altra occasione. Avremmo voluto chiedere altro, visti i temi locali e nazionali, che interessano Matera e il Paese. Ma Arianna Meloni , responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia ha preferito parlare all’interno , dopo il saluto del coordinatore La coordinatrice Piergiorgio Quarto, che si è soffermato sulle scelta civica fatta dal centro destra per il candidato sindaco Antonio Nicoletti. Quanto ad Arianna, sorella del presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni, ha ribadito quanto partito e governo intendono fare nei mesi a seguire a completamento del mandato quinquennale. Ne citiamo alcune.”Abbiamo fatto tantissime cose -ha detto Arianna Meloni- e ci prepariamo alla stagione delle riforme. Quella della giustizia

che l’Italia aspetta da 50 anni. Abbiamo fatto la riforma del fisco che l’Italia aspettava da 50 anni e ci prepariamo a portare a casa la riforma di tutte le riforme, che è il

Premierato. Non è una riforma per Giorgia Meloni -ha precisato o per il governo Meloni: è una riforma per gli italiani perché quando io vado a votare un partito o una persona devo sapere chi sto votando e quali sono le sue idee”. Una riforma che non può prescindere da quella più ampia del sistema elettorale, tra le cause del crescente astensionismo nel nostro Paese. E qui serve l’apporto costruttivo di tutti, dell’intero Parlamento. Infine una similitudine tra la storia di riscatto dei rioni Sassi, che la responsabile della segreteria nazionale di Fdi ha visitato, e quella del partito. “Ho visto i Sassi-ha detto Arianna Meloni- che un tempo erano stati dimenticati e quasi cancellati dalle cartine e invece oggi – ha proseguito – sono Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco. Ho ascoltatostorie di rinascita, un po’ come per Fratelli d’Italia. A un certo punto ci siamo sentiti persi dentro a quello che è stato il Pdl, poi abbiamo ripreso i nostri valori e li abbiamo

riportati in una casa nuova”. E a casa porterà un’opera d’arte che raffigura gli antichi rioni di tufo consegnata da Toto Augusto, militante di vecchia data. E iscritti, simpatizzanti, candidati attendono, magari al ballottaggio, l’arrivo di Giorgia. Chissà…