Melodia ( Fdi): Noi coerenti per Matera e lontani dai soliti ‘’giochetti’’ potentini

Il centro-destra non ha mai smesso di lavorare per costruire un’alternativa politica seria e credibile per la città di Matera

Il buio politico e amministrativo che ha vissuto la città di Matera nell’ultimo decennio è la condizione politica di partenza sulla base della quale il centro-destra sta costruendo un’alternativa credibile e forte per la città. Un’alternativa fatta di programmi, di idee, di una visione chiara e distinta di come vogliamo che la nostra comunità si ponga verso le importantissime sfide del futuro.

La forza del centro-destra e dei partiti che lo compongono è la coerenza ma soprattutto la compattezza, derivata da un’intesa sui programmi e sulle scelte politiche da mettere in campo per una comunità.

Fratelli d’Italia, in quanto partito di maggioranza relativa del centro-destra, non può che partire da questo indispensabile presupposto e lavorare affinché la famiglia del centro-destra sia compatta, coesa e aperta a tutte quelle forze civiche che vorranno condividere il nostro percorso amministrativo in questa città.

Certo, abbiamo deciso di non partecipare alle primarie, inizialmente promosse da un gruppo di giovani nell’ambito del centro-sinistra. Ce lo ha impedito la nostra morale, la nostra coerenza. Riteniamo che le nostre classi dirigenti siano assolutamente in grado di individuare il candidato Sindaco migliore per interpretare i valori che rappresentiamo e le migliori aspirazioni dei cittadini materani.

Fratelli d’Italia non ha mai smesso di lavorare per questo. Non lo ha fatto durante i quattro anni di opposizione coi i suoi consiglierei sempre fedelmente e costruttivamente posti a vigilare sull’Amministrazione pentastellata. Non lo ha fatto quando cinque mesi fa ha deciso con i suoi consiglieri di mettere fine anticipatamente alla consigliatura per concedere nuovamente la parola ai cittadini.

Partiamo con un grande vantaggio: non dobbiamo inventare nessuna coalizione dettata dagli interessi personali e manovrata dai soliti giochetti potentini volti ad indebolire l’indipendenza politica e decisionale di Matera.

Fratelli d’Italia con il centro-destra è pronta ad affrontare questo nuovo percorso per la città, le maniche le abbiamo rimboccate già da tempo.

Presto presenteremo alla città i nostri programmi ed il loro migliore interprete: un candidato Sindaco che abbia a cuore solo il meglio per questa splendida città.

