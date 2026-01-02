Melodia( FdI). Con il ‘’sì’’ al bilancio cambio di passo al Comune di Matera

E le valutazioni del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia evidenziano, oltre al risultato raggiunto in consiglio comunale, che consente alla giunta guidata da Antonio Nicoletti di guardare con fiducia e autorevolezza a un anno impegnativo, nel corso del quale Matera sarà capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan(Marocco), anche di sostenere settore come politiche sociali, mobilità e sviluppo che guardano alla comunità e al sistema produttivo. Melodia annuncia,inoltre, iniziative per cercare di risolvere la situazione (tuttora bloccata) della mancata elezione del presidente del consiglio ( e dei vice) del consigliere di partito Toto Augusto. Gennaio sarà il mese buono? Attendiamo le prossime sedute dell’assemblea comunale e il confronto tra opposizione e maggioranza



IL COMUNICATO STAMPA

Approvato il bilancio di previsione 2026-2028: più risorse per politiche sociali, mobilità e sviluppo. Il Melodia FdI: “Segnale concreto di buon governo”

Il Consiglio comunale ha approvato lo scorso 30 dicembre il bilancio di previsione pluriennale 2026-2028 con 18 voti favorevoli e 4 contrari. Un atto fondamentale che conferma il cambio di passo dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Nicoletti e una chiara visione di sviluppo per la città.

Dopo troppo tempo, il bilancio riserva un’attenzione particolare alle politiche sociali, che registrano un incremento di oltre 2,2 milioni di euro rispetto agli anni precedenti. Importanti risorse sono state destinate anche ai settori della mobilità, delle attività produttive e dello sport, ambiti strategici per la crescita e la qualità della vita dei cittadini.

Il lavoro costante e lungimirante degli assessori Braia, Fragasso e Paterino ha consentito di raggiungere risultati concreti al servizio della città e dei materani. Visione e programmazione rappresentano i pilastri dell’azione politica dell’Amministrazione che, nei primi sei mesi di attività, ha dimostrato efficacia e rispetto dei tempi, a partire proprio dall’approvazione del bilancio.

Nel dettaglio, le risorse complessive ammontano a 125 milioni di euro per il 2026, 135 milioni per il 2027 e 113 milioni per il 2028.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al personale comunale, con un incremento di oltre 200 mila euro destinato ai sistemi premianti e al miglioramento organizzativo. Un investimento necessario per garantire migliori condizioni di lavoro, maggiore gratificazione professionale e contrastare il fenomeno della fuga dei neoassunti, che negli ultimi anni hanno spesso lasciato il Comune dopo pochi mesi per opportunità lavorative più vantaggiose.

Dopo decenni, Matera beneficia inoltre di una rinnovata attenzione da parte del Governo nazionale e della Regione Basilicata. La legge di bilancio nazionale prevede infatti oltre 4 milioni di euro destinati all’evento che vedrà la città protagonista nel 2026, risorse che si aggiungono ai 3 milioni di euro stanziati dalla Regione Basilicata. Nella stessa legge, su impulso del Senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa, sono stati previsti anche 100 mila euro per interventi di riqualificazione del Borgo di Timmari.

Un ringraziamento particolare va al Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per il lavoro svolto in questi primi sei mesi di consiliatura. I consiglieri Toto, Morelli, Sasso, Cerrone, Manuello ed Elettrico, nel rispetto del mandato affidato dai cittadini, hanno contribuito in maniera determinante ai risultati finora raggiunti dall’Amministrazione Nicoletti.



Il Gruppo di Fratelli d’Italia Matera, insieme a militanti e dirigenti, continuerà a lavorare con impegno per il raggiungimento dei nuovi e storici obiettivi della città nel corso del 2026, a partire dalla necessità di ristabilire un equilibrio istituzionale sul tema della Presidenza del Consiglio comunale, che da troppo tempo sta ingiustamente condizionando il dibattito politico cittadino.