Melodia( Fdi): centrodestra c’è e con Nicoletti. Centrosinistra? Non pervenuto…

Ed è così, piaccia o no.La coalizione di centro destra trova sempre l’unità e con il candidato sindaco Antonio Nicoletti, che ha ricevuto il sostegno di Francesco Saverio Acito, e lavora al programma. A ribadirlo è il segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Stefano Melodia, che constata ( il ritiro della candidato Vincenzo Santochirico lo conferma) il fallimento della coalizione di centrosinistra che sconta problemi interni ( a cominciare dal Pd) e scelte alternative che hanno disorientato l’elettorato. E allora il concetto di credibilità e coerenza. Valori da spendere per il voto del 25 e 26 maggio



Il COMUNIATO STAMPA

Il centrodestra resta l’unica coalizione credibile in vista delle prossime elezioni comunali di Matera

Il 25 e il 26 maggio prossimo Matera è chiamata a scegliere il futuro Sindaco e la composizione del nuovo Consiglio Comunale.

In uno scenario politico molto confuso ed improvvisato, dove il centrosinistra prova a nascondere le proprie idee ed i propri valori dietro liste civiche nate per l’occorrenza, composte per metà da gente che ha per trent’anni militato nel centrodestra e per metà da gente che ha per trent’anni militato nel centrosinistra, Antonio Nicoletti si conferma l’unico candidato credibile in corsa per le prossime elezioni comunali.

È in queste ore, infatti, in fase di definizione – attraverso una serie di incontri che vedono la partecipazione dei responsabili di ogni lista e del candidato sindaco – il programma che verrà presentato dalla coalizione di centrodestra e da Antonio Nicoletti per il governo della città dei prossimi cinque anni.

Siamo fortemente convinti che ciò che tiene insieme una coalizione è la visione comune che questa intende portare avanti per il futuro della città e non la voglia di vincere a tutti i costi, qualsiasi cosa questo desiderio comporti, rinnegando i valori perseguiti per una vita intera.

Il centrodestra c’è, è unito, forte e pronto a presentarsi alla città con le sue migliori energie. Ma c’è anche il centrosinistra, camuffato in liste civiche composte con gente per metà di destra e per metà di sinistra e con movimenti pseudo-civici che annunciano l’ingresso in coalizione dalla sera alla mattina.

Non basta professarsi “centristi” e “liberali”, di tanto in tanto per essere credibili agli occhi dei cittadini serve anche un po’ di coerenza.

Fratelli d’Italia Matera