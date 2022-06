Mélenchon (Francia) e Petro (Colombia), la sinistra batte due colpi…

Quando il mondo era costituito da società organizzata in nazioni gelose della propria autonomia esisteva la più grande organizzazione mondiale della sinistra, l’Internazionale socialista, in grado di ragionare e coordinarsi contro il capitalismo. Nella stagione in cui il mondo è diventato ultraconnesso ed interdipendente non solo è venuta a mancare il gran contraltare di una organizzazione sovranazionale alternativa al turbocapitalismo finanziario, ma è venuta a mancare la stessa sinistra che fatica a riorganizzare un pensiero alternativo e conseguentemente una sua presenza politica organizzata.

Ma ogni tanto qualche segnale di una sua possibile rinascita qua e là per il mondo arriva. E ieri sera ne sono arrivati due abbastanza significativi.

La sinistra ha battuto due colpi potenti e fragorosi.

Il primo dalla lontana Colombia dove per la prima volta nella storia di questa tormentata nazione un leader della sinistra –Gustavo Petro– sarà il nuovo presidente.

Il secondo nella vicina Francia dove dal secondo turno delle elezioni politiche l’unione delle forse della sinistra compiuta da Jean-Luc Mélenchon con Nupes ha conseguito una significativa affermazione in numero di parlamentari (170-190 al momento in cui scriviamo non è certo) che ha determinato una bruciante sconfitta per Macron, appena dopo due mesi dalla riconferma all’Eliseo, che non ha più la maggioranza in Parlamento.

Se una rondine non fa primavera, nemmeno due. Questo è sicuro. Ma i fatti dicono che, a fronte di una delusione enorme dei popoli -in primis quelli europei- per politiche sempre più penalizzanti per le condizioni di vita generali causate da classi dirigenti non all’altezza di un contrasto alle speculazioni del liberismo, c’è si una fuga nell’astensionismo ma anche la disponibilità di un credito a visioni alternative allo status quo che non è più sopportabile.

Chissà se anche in Italia ci saranno orecchie attente a questi segnali.