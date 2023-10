Medio Oriente: de-escalation e ritorno a negoziato per due stati per due popoli

“Voltare le spalle ai palestinesi, vuol dire farlo anche agli israeliani.” Ammonisce in una nota l’On. Armando Lomuti -componente della commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati- e coordinatore regionale del M5S, ricordando che “La comunità internazionale ha smesso di occuparsi della questione dagli Accordi di Oslo del 1993: trent’anni di rimozione di un problema che nel frattempo si è incancrenito fino al punto drammatico in cui siamo oggi.” Pertanto, afferma Lomuti “Questa tragedia impone alla comunità internazionale, Unione europea in testa, il dovere di lavorare non solo per la de-escalation di questo nuovo conflitto, ma anche per una soluzione definitiva della questione israelo-palestinese basata sul principio “Due Stati per Due Popoli”, l’unico in grado di garantire i legittimi diritti e aspirazioni del popolo palestinese e l’altrettanto legittimo diritto di Israele a proseguire la sua esistenza in sicurezza.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.