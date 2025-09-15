Mazzeo a Matera il 27 ci racconta Flottilia pro Gaza

E’ tra gli attivisti antimilitarista, pacifista, che continua a raccontare dalla scuola al lavoro alle guerre in corso a senso unico, come sta accadendo a Gaza e in Cisgiordania, coperte da un velo di ipocrisia e di silenzio assenso che stanno mietendo migliaia di vittime innocenti, sotto le bombe o per fame. La missione in corso della Flottilia, con navi salpate da vari porti europei, Italia compresa, dovrebbero portare a termine quello che avrebbero dovuto fare i Paesi occidentali, dell’Unione europea, che hanno fatto ben poco per la pace e per indurre Israele a mettere fine a uno scellerato disegno militare, le cui conseguenze – a distanza del tempo- sono ancora tutte da verificare. Antonio Mazzeo, come riporta la locandina, sarà a Matera sabato 27 settembre, a Casa Netural per parlare di Flotillia e su iniziativa di Aps Tutti Migranti. Dialogherà con lui Erika Bucca, sociologa e vicepresidente del sodalizio.



CHI E’ ANTONIO MAZZEO

DAL SITO WEB https://retepacedisarmo.org/educazione-pace/2023/mazzeo-antonio/

Insegnante e giornalista impegnato nei temi della pace e del disarmo, dell’ambiente e della lotta alle criminalità mafiose. Ha operato per anni come cooperante nei Balcani e in America latina. Ha ricevuto il “Premio G. Bassani – Italia Nostra 2010″ per il giornalismo e nel 2020 la “Colomba d’oro per la Pace”(Archivio Disarmo) quale riconoscimento “per aver interpretato per anni la scrittura come una missione di difesa dei diritti umani e di denuncia delle ingiustizie”. Ha pubblicato numerosi saggi sui conflitti nell’area mediterranea e sulla presenza delle basi USA e NATO in Italia. E’ tra i promotori dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole.