Mattia: il M5S non deve allearsi per forza se al 1° posto non si mettono gli interessi dei lucani

Il campo progressista lucano si è arenato dinanzi allo scoglio Angelo Chiorazzo, con una incapacità imbarazzante a baypassarlo e discutere di ciò che dovrebbe essere la proposta programmatica da fare ai lucani. Le varie prese di posizione ruotano sempre su questa querelle e non si utilizza questo tempo prezioso, invece, per definire i punti salienti per cui i lucandi dovrebbe votare loro, invece che ridare la fiducia a chi oggi governa. Sembra che ciò sia considerato un aspetto secondario dello stare insieme e della credibilità di una proposta politica. Ed è su questo che registriamo una riflessione proveniente dal campo di quello che è il principale partner di questa intesa che ancora non c’è, il M5S. Trattasi di Antonio Mattia, già candidato alla presidenza della giunta regionale proprio alle regionali del 2019 (20,3%) che scrive “IL M5S LUCANO NON DEVE ALLEARSI PER FORZA E FA BENE A FISSARE I SUOI PUNTI FERMI PER TUTELARE LA BASILICATA. NO A OPERAZIONI VIZIATE E PRECOSTITUITE.”

“È il momento delle scelte. -avverte Mattia-Come ribadito dal Presidente Conte, ci sono punti fermi su cui non si transige, nemmeno rispetto alla possibilità di allearsi.

Questione morale e legalità, conflitti di interessi, regolamentazione delle lobby, contaminazioni tra politica e affari, transizione ecologica, attenzione ai più poveri e al ceto medio, conflitti bellici.

Su questi punti, il M5S sarà sempre dalla parte di quegli elettori che da più di dieci anni continuano a votare per la speranza di un futuro, di dignità, prima di ogni cosa.

Per cambiare la Basilicata bisogna sconfiggere il centro destra ma anche la cattiva politica e le logiche malsane degli anni passati.

Va dato atto che il coordinatore regionale Arnaldo Lomuti e le coordinatrici provinciali Alessia Araneo e Viviana Verri, in piena sintonia con il presidente Conte, hanno difeso i valori del M5S, la sua storia e le sue ragioni, senza pregiudizi, senza veti, con rispetto, senza polemiche ma, con lucidità e a testa alta. Il coordinamento regionale ha saputo trarre linfa dalla nuova organizzazione che il Movimento si è dato attraverso i gruppi territoriali. Sono stati ascoltati gli iscritti, gli attivisti e non solo gli eletti che, in taluni casi, stando troppo nelle stanze della politica ne prendono i difetti.

È un salto di qualità che rinvigorisce la prima forza politica della Basilicata.

Una nuova condizione che porta il M5S lucano ad essere sempre più consapevole delle sue potenzialità, delle responsabilità che ha verso i lucani e delle prospettive che ha davanti.

Dunque, sono assolutamente fiero che non si segua nessuna scorciatoia, nessun compromesso al ribasso, e non si accetti, da parte della vecchia politica o dai mondi collaterali a questa, nessuna patente di legittimità.

Finte vittorie, o finti cambiamenti, non servono alla Basilicata e quindi non servono al M5S.

Se i problemi e i bisogni dei lucani non sono al primo posto nei pensieri dei possibili alleati dell’area progressista, se non si possono creare nuove opportunità per i lucani favorendo solo una devastante vittoria del centrodestra, il M5S ha il dovere di fermarsi. Ha la responsabilità di continuare a lottare per il futuro di questa terra. Ha il dovere di riunire, col sostegno dei suoi elettori, un’alternativa credibile insieme a quella maggioranza relativa di lucani che senza una proposta convincente non andrebbe a votare.

Anche dall’opposizione, eventualmente, si può agire e tenere accesa la fiamma della speranza per le nostre comunità.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.