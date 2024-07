Mattia (FdI), Anas al lavoro per risolvere problemi Basentana

“Oggi in commissione Ambiente ed Infrastrutture della Camera dei deputati sono stati auditi il sindaco di Pisticci, Domenico Albano, e il direttore generale degli investimenti e realizzazioni Anas, Eutimio Mucilli, sul tema della messa in sicurezza della strada statale Basentana ed in particolare modo della svincolo per Marconia di Pisticci”. E’ quanto fanno sapere i deputati di Fratelli d’Italia, Grazia Di Maggio e Aldo Mattia. “Il sindaco si è rivolto alla Commissione evidenziando le problematiche ormai ultra note e chiedendo di intercedere su Anas affinché si sollecitino i lavori di messa in sicurezza e si chiudano i cantieri, ovviamente comprensivi di complanari e sottopassi, e si possa agevolare la circolazione soprattutto dei numerosi mezzi agricoli insistenti nella zona. Il dirigente nazionale di Anas ha preso l’impegno – aggiungono i due parlamentari – di approfondire il tema con i responsabili dei lavori in loco e dei responsabili territoriali”. I deputati Di Maggio e Mattia, nel ringraziare il sindaco, hanno posto i temi in questione al dirigente Anas il quale “si è impegnato ad approfondirli in modo urgente” , mentre Mattia ha annunciato la richiesta di “un’altra audizione per avere risultanze sull’impegno preso dal dirigente Anas”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.