Che i due Matteo nazionali fossero le facce della stessa moneta è cosa che sosteniamo da tempo, prima ancora che venisse rilevato da tutti, chi ci segue lo sa bene. Per cui non ci ha stupito per nulla il “non voto” in commissione dei renziani che hanno di fatto, pur momentaneamente, salvato Salvini dal sottoporsi al processo richiesto dai giudici per la vicenda Open Arms. Sarà il voto in aula del Senato a dire l’ultima parola sulla vicenda.

Ma per il momento Renzi ha colto un’altra occasione per mettere in pratica la sua strategia della tensione all’interno del governo, per alzare il prezzo ed ottenere quanti più strapuntini possibili.

Infatti, il fido Francesco Bonifazi nello spiegare a caldo la scelta di Italia Viva ha di fatto operato una chiamata di correo negli eventuali “reati” imputati a Salvini direttamente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri dei cinquestelle dell’epoca.

Bonifazi ha infatti lanciato così una grossa pietra ad intorbidire le acque nello stagno dichiarando: “Dal complesso della documentazione prodotta non sembrerebbe emergere l’esclusiva riferibilità all’ex Ministro dell’Interno dei fatti contestati. Diversamente, pare che le determinazioni assunte da quest’ultimo abbiano sempre incontrato, direttamente o indirettamente, l’avallo governativo…”.

E’ chiaro? I renziani fanno propria la linea difensiva di Salvini per continuare a solcare il rigagnolo che costeggia sia la maggioranza che l’opposizione. Rimanendo in una perenne posizione borderline al fine di mettere a profitto massimo la propria consistenza numerica in Parlamento (e specificamente al Senato) a fronte di una pari inconsistenza politica nel Paese. Con la possibilità di alzare il prezzo con gli attuali alleati e prefigurarsi scelte alternative nel campo politico di centro destra più consono alla sua natura.

Non è un caso che nella stessa giornata, poco dopo l’episodio al Senato, è arrivata la notizia che nella Regione Lombardia la consigliera ‘renziana’ Patrizia Baffi è stata nominata presidente della Commissione d’inchiesta sull’epidemia Covid 19….. proprio con i voti della Lega e di tutto il centrodestra. Con il Pd e il M5S che hanno ingoiato quet’altro rospo ed hanno gridato all’inciucio.

Un doppio colpo che non è certo casuale e che dimostra lo stretto contatto (non sappiamo se con un vero e proprio accordo) tra Matteo1 e Matteo2 che hanno in fondo lo stesso obiettivo finale: cacciare l’odiato Conte da Palazzo Chigi, fare un bel rimpasto con un nuovo inquilino a loro gradito.

Ma le ciambelle non sempre riescono col buco….