Aveva detto -per sommi capi- che dopo la scoppola referendaria del 2016 si sarebbe messo da parte, un po’ per riflettere e un po’ perché avrebbe atteso in stazione -alla Leopolda- per salire su un altro treno della vita, magari su quello del volontariato delle buone azioni,come aveva fatto da giovane quando era boy scout. Ma Matteo Renzi, dalla fulgida carriera, e dei voli pindarici sulle rottamazioni messe da parte)tranne quella riuscita di far implodere il Pd fino a snaturarlo del tutto da quella fusione a freddo che portò a un partito ‘’né carne e né pesce’’, proprio fermo non sa stare. E del resto con un partito dai piccoli numeri ha capito che per contare occorre sempre ‘’attaccare’’, dare fastidio se vi pare, chiedendo certe cose fino a tirare la corda fino al punto di non farla spezzare (ci mancherebbe) altrimenti ‘’si va tutti a casa’’. Sull’argomento vengono fuori le immancabili riflessioni dell’imprenditore, manager di casa nostra Antonio Serravezza, che invita il Matteo nazionale Renzi a non tirare la volata contro il muro. E azzarda un pronostico: Se si votasse Italia Viva, il partito fondato da Renzi dopo l’uscita dal Pd, morirebbe sotto una valanga di dissensi. Giudizio affrettato. Renzi è coerente, preparato, guascone, se vogliamo, ma indossa sempre la divisa da capostazione, alla Leopolda come nel Paese. Non è solo e ha le spalle coperte e sa scegliersi i passeggeri. Giratevi e ve ne accorgerete. ‘’ O’ Bischeri…Non è mica grullo” come si dice a Firenze. E poi per Matera, da buon capostazione, si era impegnato per completare la Ferrandina – Matera. Noi comunque, da un secolo e passa, restiamo ancora nella sala d’aspetto.

Le riflessioni di Serravezza

Abbiamo tanti guai a cui pensare e la sorte pesca sempre qualcuno che vuol creare più guai. Cos’è un virus o una tattica? Non si capisce e all’improvviso ecco che in parlamento esce dal mazzo Lui il creatore della “Leopolda” : Matteo Renzi.



Certo è che a Firenze ne hanno tante di stazioni che si possono permettere di trasformare la vecchia stazione Leopolda come sede dove si riunisce un piccolo partito che ha come nome Italia Viva. E’ un nome che potrebbe avere tanti significati anche se io, personalmente, l’avrei chiamato Viva l’Italia. Sì perché l’Italia è già stata citata nell’inno nazionale con “l’Italia s’è desta” che se vogliamo è stata modificata nella versione Leopoldiana con Italia Viva.

L’Italia non è mai morta anzi è sempre stata molto viva e non capisco il neologismo nel logo Italia Viva.

Continuo a non capire. Loro sono parte dell’Italia viva e il resto è moribonda o morta?

Comunque, a prescindere, Matteo Renzi sta giocando con il fuoco facendo credere che la sua presenza in Parlamento può venir meno facendo cadere il Governo. Io non ci credo anche perché se andassimo a nuove elezioni l’Italia Viva scompare per sempre e alla Leopolda il simpatico Renzi potrà solo cantare l’operetta per i suoi amici.