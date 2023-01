Matteo Orciuoli, nominato D.A. dell’ASM il 24 gennaio, si è dimesso….

Matteo Mauro Orciuoli (di Albano Laziale, proveniente dall’ASL Roma 6) era stato nominato solo una settimana fa da Sabrina Pulvirendi come nuovo direttore amministrativo della Asm di Matera e già si è dimesso. In verità il provvedimento era subito andato nel mirino di alcuni consiglieri regionali e della Cgil che ne avevano messo in dubbio la legittimità e già, pertanto, richiesto le dimissioni. A seguire la reazione del consigliere regionale del PD Roberto Cifarelli che ricorda come “aspettiamo ancora la risposta del Presidente Bardi circa il conferimento dell’incarico di dubbia legittimità“. “Non mi meravigliano le dimissioni del dott. Matteo Orciuli, nuovo direttore amministrativo della Asm di Matera. Solo pochi giorni fa, –dichiara infatti il capogruppo del PD in Consiglio regionale Roberto Cifarelli-, avevo presentato una interrogazione in Consiglio regionale riguardo alla recentissima nomina del dott. Orciuli a nuovo direttore amministrativo della Asm di Matera, eccependo che dal curriculum allegato alla delibera di nomina non si evincevano i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 502/92. La nomina appariva di dubbia legittimità.

Le odierne dimissioni sono la conferma di quanto avevamo denunciato e dimostrano l’imbarazzo politico che si è determinato in seno alla Giunta regionale, sottolinea il capogruppo PD. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, e l’Assessore alla salute, Francesco Fanelli, sono tenuti a rispondere alla predetta interrogazione consiliare con la quale vogliamo ancora capire se la Direttrice Generale dell’ASM Sabrina Pulvirenti sia formalmente e legittimamente ancora in carica in virtù dell’approvazione del consuntivo 2021 dell’ASM chiuso con un forte squilibrio di bilancio.

Non è più tollerabile il comportamento omissivo del Presidente della Regione. Dopo questo ennesimo scivolone riteniamo che la stessa Pulvirenti debba avere un sussulto di orgoglio rassegnando le proprie dimissioni, altrimenti lo stesso Bardi tolga la testa da sotto la sabbia, prenda coscienza del degrado amministrativo che si ripercuote sulla “salute” della sanità in provincia di Matera, e sollevi la Direttrice dall’incarico.

Dal canto nostro conclude Roberto Cifarelli, ci faremo promotori di una raccolta di firme per giungere finalmente alle dimissioni della Direttrice Generale Pulvirenti.”

A seguire la richiesta di dimissioni avanzata tre giorni fa da Fernando Mega, segretario della CGIL: “Dopo aver fatto scappare due Direttori Amministrativi – la dott.ssa Mariani e il dott. Gerli – la dott.ssa Pulvirenti, Direttore Generale dell’ASM ci riprova e nomina un nuovo Direttore Amministrativo, il Dott. Matteo Mauro Orciuoli da Albano Laziale. Peccato che la frettolosa nomina si riveli perlomeno di dubbia legittimità. Bisogna ricordare che i requisiti per la nomina a Direttore Amministrativo sono stabiliti dall’art. 10 del D. Lgs. N. 502/92, che prevede, oltre alla laurea in discipline giuridiche ed economiche, “esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione”.

Leggendo il curriculum del dott. Orciuoli, nominato Direttore Amministrativo dell’ASM il 24 gennaio 2023, la sua carriera sembra simile alla performance di un maratoneta capace di un formidabile sprint finale. Nato nel 1961, nel 1991 vince un concorso all’INPS come assistente amministrativo. Diventa Collaboratore amministrativo (funzionario) nel 1999 e tale rimane, pur spostandosi alla ASL di Albano Laziale, fino a metà settembre 2022 (quattro mesi fa) quando diventa Dirigente ma a tempo determinato. Si laurea tardi, conseguendo la laurea specialistica nel luglio 2019, appena in tempo per poter presentare domanda di iscrizione all’Albo degli idonei alla nomina a Direttore Amministrativo della Regione Lazio, dove una legge regionale dell’ottobre 2019 restringe illegittimamente i requisiti della norma nazionale e rende evidentemente possibile inserire il 14 gennaio 2020 nell’elenco degli idonei un Orciuoli che è un semplice funzionario e non ha mai svolto funzioni dirigenziali. Ci chiediamo come mai, tra i tanti elenchi regionali a cui poter attingere e tra i tanti potenziali candidati in possesso dei legittimi requisiti di legge, la dott.ssa Pulvirenti sia andata a scovare e nominare un Direttore Amministrativo che non ha i requisiti previsti dall’art. 10 del D. Lgs. n.502/92. Come mai, inoltre, non utilizzi l’elenco regionale degli idonei della Regione Basilicata e si ostini a cercare fuori regione improbabili papi stranieri. Questa nomina è di una gravità inaudita perché interviene in una situazione drammatica dell’Azienda Sanitaria di Matera, nella quale alla grave carenza di personale, alla lunghezza infinita delle liste di attesa, alla disorganizzazione più totale si è aggiunta il 31 dicembre l’approvazione del Bilancio di esercizio 2021 con una perdita di esercizio di € 2.302.770,00. Chiediamo la revoca immediata della nomina del nuovo Direttore Amministrativo e la rimozione del Direttore Generale Pulvirenti, per impedirle di continuare nella sua azione di demolizione della sanità nel materano.”