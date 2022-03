…Se lo facessero sarebbe una rivoluzione epocale. Ma come tutti i buoni esempi da questione morale. Il gesto, per la seconda volta, del Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella resterà isolato. Eppure in un momento di difficoltà del BelPaese, con aumenti progressivi delle tariffe, con stipendi bloccati a rimetterci sono i redditi fissi, i precari, disoccupati e via elencando. Situazione paradossale. C’è poco da stare allegri. Altro che scialate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Vediamo chi, anche in maniera isolata, chiederà al Mise una decurtazione di 1000 euro (buttiamo giù una cifra) per un fondo che aiuti a contenere il caro bollette e tariffe. Prepariamo gli applausi per i titoli di coda…

DAL SITO DEL QUIRINALE

C o m u n i c a t o

Anche per questo secondo mandato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto al Mef di ridurre il suo assegno personale, stabilito per legge, in misura pari al trattamento pensionistico che riceve dall’Inps per i suoi anni da professore universitario.

Per cui la prevista somma annuale di 239.182 euro lordi viene ridotta di circa 60 mila euro, portando l’importo lordo annuo da percepire a 179.835,84 euro.

Contestualmente il Presidente Mattarella ha confermato la rinuncia anche per il nuovo settennato all’adeguamento dell’assegno personale all’indice dei prezzi al consumo (adeguamento Istat) che avrebbe comportato un aumento di circa 16 mila euro.

Infine, in base alle norme vigenti, il Presidente della Repubblica non percepisce (né percepirà in futuro) il pagamento della pensione (vitalizio) come ex parlamentare.

Roma, 03/03/2022