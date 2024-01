Mattarella a Bari per 80° congresso Comitati di Liberazione

Cln. Una sigla che ricorda i Comitati di liberazione nazionale, presieduti da Ivanoe Bonomi, nella lotta che portò alla Resistenza, al lavoro comune di partiti antifascisti , che condusse, piu avanti, alla fase costituente dell’Italia Repubblicana e alla Costituzione. Quel documento- di garanzie di libertà e di solidarietà- che disegni autonomistici, accentratori, intendono ridimensionare o cancellare. Una eredità precisa che richiede testimonianza, decisione e resistenza…visti le pagine grigie e di incertezze che contrassegnano la politica del BelPaese. Ha anche questo significato la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Bari, lunedì 29 gennaio, per le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario del Congresso di Bari dei Comitati di Liberazione Nazionale ,che si celebrò il 28 e il 29 gennaio del 1944 nel Teatro Piccinni.L’evento è stato organizzato da Comune di Bari e Regione Puglia, in collaborazione con ANPI, IPSAIC, Fondazione Di Vagno, Teatro Pubblico Pugliese, Università degli Studi di Bari, Anppia e Fondazione Gramsci, si svolgerà negli spazi del Teatro Piccinni nella mattinata del 29 gennaio .



Il professor Luciano Canfora terrà una lectio magistralis dal titolo “Dall’armistizio al Congresso di Bari”. L’arrivo del presidente della Repubblica, ricordiamo, è stato annunciato dal sindaco del capoluogo pugliese Antonio Decaro, ricordando gli 80 anni dal congresso dei Comitati di liberazione nazionale. ”Un appuntamento importante -ha commentato Decaro, che è anche presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani- che ottant’anni fa cambiò la storia dell’Italia intera e che oggi rappresenta una pagina tra le più significative della storia della Liberazione e della nascita della Repubblica italiana. Con orgoglio e con grande emozione daremo al Presidente il nostro benvenuto. La rifondazione democratica dell’Italia passó da Bari e noi renderemo omaggio alle donne e agli uomini che ne fecero parte”. Resistenza, rifondazione temi che non vanno dimenticati. Anzi approfonditi e trasmessi a quanto conoscono poco o fanno finta di conoscere la storia del nostro Paese e con tutti gli effetti negativi che ipocrisie, ignoranza e indifferenza comportano.



N.B la foto del servizio di apertura è tratta dal sito web del Quirinale