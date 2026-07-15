Materia Futura: promuovere partecipazione stabile degli studenti universitari nei lavori del consiglio e delle commissioni comunali

Il gruppo consiliare di Materia Futura rende noto di aver “depositato un Ordine del Giorno con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la città di Matera e l’Università degli Studi della Basilicata, promuovendo una partecipazione stabile e strutturata delle rappresentanze studentesche ai lavori delle Commissioni consiliari e del Consiglio comunale.” “L’iniziativa -si spiega- nasce dalla convinzione che gli studenti e le studentesse universitarie rappresentino una risorsa fondamentale per la crescita culturale, sociale ed economica della città. Matera ospita una sede strategica dell’Università degli Studi della Basilicata e la comunità accademica costituisce un patrimonio di competenze, idee ed energie che può contribuire concretamente alla costruzione delle politiche pubbliche locali.” L’Ordine del Giorno “propone l’avvio di un confronto istituzionale tra il Comune, l’Università e gli organismi di rappresentanza degli studenti per definire modalità permanenti di partecipazione, attraverso una modifica del Regolamento del Consiglio comunale che consenta ai rappresentanti degli studenti di prendere parte alle sedute delle Commissioni consiliari e anche del Consiglio comunale. La partecipazione avrebbe carattere consultivo e propositivo, senza diritto di voto ma con la possibilità di intervenire nel dibattito su temi che riguardano direttamente il futuro della città e delle nuove generazioni. In particolare, il contributo delle rappresentanze studentesche sarebbe valorizzato nelle discussioni riguardanti lo sviluppo turistico sostenibile, la valorizzazione del patrimonio culturale, le politiche ambientali, la rigenerazione urbana, la mobilità sostenibile, il diritto allo studio, i servizi universitari, le politiche abitative per gli studenti, gli spazi di studio e aggregazione e, più in generale, tutte le politiche rivolte ai giovani.” L’Ordine del Giorno prevede, inoltre, “la possibilità per gli studenti di richiedere audizioni presso le Commissioni consiliari, presentare osservazioni e proposte, organizzare incontri periodici tra Comune e Università e istituire una “Sessione annuale Università e Città”, dedicata al confronto pubblico sulle prospettive di sviluppo di Matera. Con questa proposta, Materia Futura intende aprire un percorso che renda il rapporto tra Comune e Università più continuo e strutturato, riconoscendo alla comunità studentesca un ruolo attivo nella costruzione del futuro della città e favorendo una maggiore partecipazione democratica delle giovani generazioni.” Per i promotori della proposta «Matera deve essere una città capace di ascoltare chi la vive ogni giorno e di coinvolgere le nuove generazioni nei processi decisionali. Gli studenti universitari non sono semplici fruitori della città, ma cittadini che possono offrire competenze, idee e visioni innovative. Rafforzare il dialogo tra istituzioni e Università significa costruire politiche pubbliche più efficaci e una comunità più aperta, dinamica e partecipata.»

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