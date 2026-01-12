Materia Futura e il rinnovo del consiglio provinciale: “un’occasione persa da cui ripartire per costruire”

“Oggi (Ndr.ieri per chi legge)si é votato per comporre il consiglio provinciale di Matera. Se non si è sentita nessuna aria di campagna elettorale è perchè queste sono considerate delle elezioni di secondo livello, vale a dire che a votare sono chiamate solo le persone elette (i consiglieri e le consigliere comunali dei comuni della provincia di Matera). La campagna elettorale si fa solo al telefono, con chiamate mirate e messaggi tattici e non con confronti pubblici: è inevitabile con questo tipo di elezioni ma non per questo sono meno importanti per il percorso politico che abbiamo avviato con la nostra esperienza in consiglio comunale.

Oggi nell’urna abbiamo inserito una scheda bianca.” Inizia così la nota di rivendicazione di questo non voto a favore dei candidati della lista di centro sinistra “Uniti per la Provincia” operata dal consigliere comunale materano Luca Colucci, unico eletto nella lista “Materia Futura” diretta emanazione dei famosi “100 giovani” che si fecero promotori delle primarie con cui Roberto Cifarelli fu investito della candidatura a Sindaco alle ultime comunali della Città dei Sassi. “A molti -si legge nel documento- quello che è accaduto qualche mese fa a Matera, continua ad apparire come solo un gioco che si è “prestato” a schiocchi meccanismi di potere e strumentazioni. Noi siamo qui, anche oggi, per rivendicare il peso di una comunità di persone che sta continuando a coinvolgere e a creare momenti di consapevolezza.

Quello che stiamo portando avanti mette al centro le tematiche e la visione prima che le persone e siamo stati felici nel vedere che, incontrando altre realtà politiche affini, non siamo gli unici a pensarla cosi: possiamo costruire dei terreni comuni quando le scadenze elettorali sono lontane per arrivare a presentare dei progetti politici omogenei e coerenti alla prova del voto.

Per questo continuiamo a trovare indigeste le soluzioni affrettate e di comodo: noi abbiamo voglia di parlare di tematiche, di interrogarci in platee sempre più ampie di cosa sarà di questa regione per i prossimi trent’anni, delle aree interne, delle nostre piccole citta o comunità. Sappiamo che questa modalità di voto non premia i programmi ma ci sembrano troppo spudorate le corse personali a dispetto di una seppur minima visione sulla provincia per la quale votiamo: nel nostro mondo ideale vorremmo votare le idee e i progetti, non solo le persone.

Ci sentiamo rappresentanti di una comunità che sta camminando e che continua a crescere. Una comunità di persone, cittadini e cittadine che crede che sia ancora possibile che una politica con la P maiuscola possa ancora cambiare i destini già segnati dei nostri territori. É solo con questo che abbiamo la possibilità di percorrere strade nuove. Ed è questo che, costi quel che costi, cercheremo di preservare sempre.

Non sappiamo se sia un caso o una forzatura ma ci è sembrato che qualcosa sia stia costruendo nel centrosinistra, a partire dall’opposizione del consiglio comunale materano: sposiamo la necessità di costruire un percorso unitario ma per noi il voto è il risultato finale, non il punto di inizio.

Se ritenete davvero questo l’inizio del percorso allora portiamolo avanti a partire da questa direzione e dalle realtà politiche che costruiscono questo terreno, non solo dalle singole persone. Non dobbiamo rimettere a posto dei cocci facendoli passare attraverso azioni politiche di compensazione ma mettiamo davanti prima i temi, prima le domande, poi le persone.

Al presidente Mancini non faremo mai mancare una sponda di sostegno e contributo leale per qualsiasi azione che riguarderà il futuro della nostra provincia passando dal coinvolgimento attivo dei cittadini e delle cittadine. Se e quando si parlerà di costruire per davvero noi ci saremo sempre.

A tutti e tutte voi, forza politiche e civiche che oggi vi siete misurati con L’elezione del consiglio provinciali e avete “affidato” il vostro voto a qualcuno, sappiate che Materia Futura e la sua comunità ci sarà sempre per chi, con sacrificio e voglia, vorrà davvero “prendersi cura” del futuro della nostra città, provincia, regione fuori da ogni logica personalistica. Noi siamo qui e lo stiamo già facendo, provando in maniera ostinata, a costruire visioni con metodi nuovi.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.