Tutto definito nella seconda seduta del consiglio comunale di Matera, che ha eletto alla presidenza Antonio Materdomini (M5S) con 27 voti a favore, una scheda bianca e tre nulle, con un consenso trasversale rispetto ai ”distinguo” della seduta di insediamento.



Inevitabile quando ci sono strascichi, incomprensioni sul ruolo del sindaco, nella scelte assessorili o dirigenziali, della maggioranza (M5S, Volt, Psi Verdi e Matera 3.0) che deve darsi una cabina di regia, di coordinamento per ”digerire” linee, scelte e indicazioni. Vedremo. In rodaggio anche la eterogenea opposizione con posizioni definite tra centrodestra guidato dal candidato sindaco Rocco Sassone, Matera Civica del candidato sindaco Pasquale Doria, Pd e Programma Matera del candidato sindaco Giovanni Schiuma, assente giustificato nella seduta che ha eletto alla vicepresidenza e dopo due votazioni Francesco Lisurici (Lega) -che ha ricevuto gli auguri di buon lavoro dal segretario regionale della Lega Basilicata, sen. Roberto Marti, e del consigliere regionale Pasquale Cariello – e Lucia Anna Stigliani (Verdi- Psi). L’organizzazione del consiglio si completerà con la nomina dei presidenti delle comissioni, come ha annunciato il presidente del consiglio Antonio Materdomini, due delle quali – se saranno rispettate le indicazioni del passato- dovrebbero andare all’opposizione come bilancio e urbanistica.



I lavori, ricordiamo, sono stati presieduti fino alla elezione di Materdomini, dal consigliere anziano (la più votata nelle recenti elezioni comunali) Adriana Violetto (Forza Italia) che ha gestito con autorevolezza le diverse fasi delle sedute di insediamento e quella odierna. L’assemblea ha poi proceduto con il neo presidente del consiglio alle indicazioni dei capigruppo, alla elezioni dei componenti delle commissioni elettorali, alla ratifica di ratifiche delibere di giunta relative a variazioni di bilancio per rinnovo contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 e all’ approvazione regolamento per l’imposta municipale Imu e Tari. Ma ci sono altri problemi che premono. C’è da rimboccarsi le maniche su questione rifiuti, un servizio da rivedere, e sanitaria con un consiglio comunale aperto al quale- come annunciato in campagna elettorale dal sindaco di Matera- saranno chiamati a partecipare anche il presidente della giunta regionale Vito Bardi e l’assessore regionale alla Sanità Rocco Leone. Alle rassicurazioni verbali, è un dato oggettivo, non sono seguiti i fatti.