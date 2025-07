Materdomini: Patto di governo? Chissà. Ma sulla Presidenza del consiglio prevedo ‘’distinguo’’

Da buon ‘’amministratore di condominio’’ e da ex presidente del consiglio comunale Antonio Materdomini valuta quel che sarà il possibile volo dell’anatra zoppa nel laghetto di via Aldo Moro, sede del Municipio, con la logica dei numeri. Se si pagano le quote, per restare nelle assemblee condominiali, e allora si è credibili e si ha diritto a parlare e chiedere. Ma prima la maggioranza. Patto di consiliatura? Dipende dalle consultazioni in corso. Di certo Domenico Bennardi , sindaco uscente con le modalità che ricordiamo, farà una opposizione costruttiva. Gli altri? Dipende da tante cose. E qui Materdomini tra i tanti tira fuori un argomento a caso… quello della presidenza del consiglio . E in cuor suo avrebbe preferito che toccasse a un rappresentante dei giovani. Indicazione precisa. Ma I pretendenti, per numero di suffragi conseguiti sono sia nel centro destra che tra i riformisti. I delusi terranno il broncio e magari potrebbero venir meno al patto di consiliatura. Tutto da vedere. A meno che, ipotesi, il sindaco Antonio Nicoletti non decida di dimettersi …Ma gliel farebbero fare? E qui c’è un’altra verità. Nessuno vuole andare a casa e né tantomeno si è pronti per andare a votare. Antonio organizza una veglia di preghiera per Sindaco e consiglio. Dove? Naturalmente alla chiesetta della Materdomini, in piazza Vittorio Veneto. Chissà che non funzioni.

LE CONSIDERAZIONI DI MATERDOMINI

“RIFLESSIONE PERSONALE e quindi non riconducibile in alcun modo al M5S. 😀

Dopo aver ascoltato gli interventi dei consiglieri durante la seduta del 30 giugno scorso, si può dire che Matera si stia affermando sempre più come città dell’amore e della fratellanza.

La maggior parte degli interventi è stata pacata, incentrata su parole come responsabilità, collaborazione, apertura e bene della città.

E io che pensavo che il primo consiglio sarebbe stato diverso, più acceso.

A questo punto, sembra che la strada sia in discesa, perché, a meno di mie dimenticanze, solo il consigliere Bennardi ha chiaramente detto che resterà all’opposizione, ma con l’intenzione di portare avanti un’opposizione costruttiva, propositiva, dura ma non ostruzionista o distruttiva, come purtroppo abbiamo visto negli ultimi quattro anni.

Quindi, Matera dovrebbe essere al sicuro, considerando che nessuno sembra pensare ai propri tornaconti personali; la conseguenza di quanto ascoltato dovrebbe essere questa: un patto di governo tra le due principali coalizioni, per portare avanti un programma condiviso e partecipato dalla città.



Di conseguenza immagino anche che la Presidenza del Consiglio possa andare all’unico rappresentante dei giovani, visto che in campagna elettorale si è parlato tantissimo del ruolo dei giovani, così da dare continuità a quel percorso iniziato con tanto entusiasmo.

Tuttavia, ho la sensazione, o meglio la certezza, che le cose andranno diversamente.



Il sindaco Nicoletti, al momento, non ha la maggioranza per formare un esecutivo stabile, e gli appelli al dialogo ascoltati in Consiglio vanno interpretati come vere e proprie richieste di riconoscimento personale e politico nell’esecutivo, ma soprattutto per l’elezione del Presidente del Consiglio, per il quale ci sono diversi pretendenti.

A meno che Nicoletti non decida di dimettersi, questa sembra essere l’unica strada per garantire un governo più o meno stabile alla città.

Mi sarei aspettato dichiarazioni più dirette e coerenti con i valori di trasparenza, partecipazione e bene comune che si sono sprecati in campagna elettorale; invece abbiamo assistito, sempre a mio parere, a una messa in scena deludente, perché sarebbe stato giusto nei confronti della città ascoltare le reali richieste da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari, anche perché il risultato elettorale è stato chiaro e palese: il sindaco Nicoletti deve governare anche con la coalizione che ha sostenuto Cifarelli.

Ora attendiamo con ansia gli sviluppi delle “consultazioni” in corso, con la certezza che chi resterà fuori dall’esecutivo o dalla Presidenza del Consiglio cambierà radicalmente atteggiamento e le belle parole ascoltate durante il primo consiglio saranno solo un lontano, sbiadito ricordo.”

Antonio Materdomini