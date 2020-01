Dopo un paio di giorni di sangue amaro (nel veder andare via anche il terzo eletto lucano della cosiddetta società civile) arriva puntuale la severa nota di Antonio Materdomini che avevamo evocata (https://giornalemio.it/politica/ed-anche-rospi-ha-fatto-il-salto-del-fosso/) nell’articolo con cui davamo conto del salto del fosso di Rospi.

Le cose che scrive Materdomini sono sacrosante, ma lasciano il tempo che trovano in questi tempi in cui per l’appunto la coerenza è merce fuori mercato. Cambi di casacca oramai sono all’ordine del giorno e tutto sembra lecito, senza che nessuno si scomponga.

Certo che se il M5S avesse creduto di più nel suo potenziale elettorale delle ultime politiche (non se lo aspettavano nemmeno loro il boom in quelle dimensioni) si sarebbe potuto risparmiare questo pescaggio dell’ultim’ora di personaggi della cosiddetta “società civile”, fuori dai propri militanti. Dei veri e propri “miracolati” che alla prima occasione hanno pensato bene di farsi i fattacci propri.

Una pessima scelta, perfettamente autolesionistica, considerato che con quel vento a proprio favore il M5S avrebbe preso esattamente gli stessi voti. Perché, ricordiamolo, tanti elettori votarono contro gli altri partiti -PD renziano in primis- e non proprio a favore del M5S. Un voto di protesta che andava capitalizzato con intelligenza, azione politica, organizzazione e radicamento sul territorio.

Quello che è accaduto, invece, è sotto gli occhi di tutti. Il M5S sembra sul punto di collassare nonostante abbia portato a casa innumerevoli risultati, abbia tradotto in norme di legge diverse sue proposte. Ma sembra un pugile suonato, senza orizzonte, senza strategia, incapace di darsi un orizzonte culturale, di delimitare i danni e fare tesoro degli errori per ripartire.

Al M5S toccherà, se ne avrà la forza, un nuovo inizio se vorrà avere un futuro. Sia a Roma che a Matera, dove sembrano oramai un lontano ricordo i fasti elettorali che l’avrebbero catapultato alla guida del Comune, da soli. Ma ora la preannunciata pretesa di fare da soli per Matera 2020, difficilmente li porterà nelle stanze dei bottoni della Città.

Ma, tornando al “salto della quaglia” di Rospi, ha ragione Materdomini quando rileva che questo non è solo un problema del M5S o di altri partiti che subiscono le stesse fughe, ma date le dimensioni e la disinvoltura con cui si ripetono, comincia a delinearsi un vero “problema di tenuta della democrazia stessa“.

Perchè questo abuso del diritto costituzionale al non obbligo di mandato per gli eletti in Parlamento, previsto per tutelare casi di libertà di coscienza e comunque eccezionali, porta ad uno svilimento dello stesso. E alla apertura di un dibattito sulla utilità della sua permanenza, o quantomeno in una sua maggiore precisazione.

Nel frattempo ecco a seguire la nota con cui il consigliere comunale materano del M5S Antonio Materdomini. per l’appunto, si rivolge direttamente all’ex collega di partito per esortarlo a fare cose…….che ovviamente l’interessato non farà!

“Il previsto passaggio al gruppo misto da parte del non piu’ portavoce M5S, Gianluca Rospi, è la conferma che la coerenza in politica è cosa rarissima.

L’ennesimo voltafaccia di un eletto solo e soltanto grazie al simbolo del Movimento e al lavoro incessante degli attivisti, conferma ancora una volta che l’animo umano è spesso avido e calcolatore.

E il problema non è del M5S o del partito che lo subisce, ma è un problema di tenuta della democrazia stessa del Paese. Perché la Costituzione tutela il diritto dell’eletto a esprimersi e a pensarla in difformità dai gruppi parlamentari, ma non tutela i cittadini che hanno votato un parlamentare che sottoscrive però la promessa sia di trasparenza dei conti, sia di restituire buona parte dello stipendio, sia di rendicontare le diarie e sia di dimettersi in caso di difformità dall’azione politica del gruppo politico col quale si è candidato e ha chiesto i voti ai cittadini e agli attivisti.

Non serve che Gianluca Rospi cerchi ora di arrampicarsi sugli specchi tentando di passare per custode della democrazia e della legalità; il suo comportamento degli ultimi mesi, in particolare da quando c’è stato il cambio di Governo, lasciava intendere che qualcosa fosse cambiato.

Forse perchè ha chiesto qualche ruolo più visibile che non gli è stato concesso?

E’ facile sputare nel piatto che ti ha nutrito e che ti ha dato un’opportunità unica, cioè rappresentare il popolo lucano, e non solo, in Parlamento.

Parla di attacchi pubblici da parte di amici del movimento ma in realtà, l’unico “fuoco amico” che emerge è il suo, da quando ha iniziato a presentare dei distinguo incomprensibili, a meno che non si colleghino a un progetto di fuoriuscita dagli impegni elettorali presi.

Agli amici, caro Gianluca, bisogna dire la verità e bisogna farlo guardandoli negli occhi. Nel tuo comunicato strappalacrime parli di mancanza di dialogo, ma il dialogo si deve fondare sulla trasparenza e sulla sincerità, specialmente quando si parla alle persone che pongono domande secche e precise mentre ti guardano negli occhi.

In questo comunicato, dove Rospi non spiega nulla, se non promettere impegno rinnovato, ma su quale programma e su quali promesse non si sa, fa riferimento ai Vescovi esattamente come ha fatto il PD quando ha deciso di entrare a far parte del governissimo materano assieme alla coalizione di centrodestra che aveva sostenuto De Ruggieri nel 2015 tirando in ballo proprio la Chiesa e i Vescovi.

Il tutto in perfetto stile prima repubblica.

Ha anche fatto dichiarazioni fuorvianti, come quella sul presunto stanziamento di fondi per le proroghe dei lavoratori a tempo determinato del Comune di Matera, attribuendosi meriti che non ha.

Peccato che il decreto milleproroghe non abbia previsto neppure un centesimo, oltre al fatto che i lavoratori sanno benissimo chi si è prodigato sin dall’inizio per trovare una soluzione al problema.

E se è vero quello che afferma sul Movimento, e cioè che grazie all’apertura alla società civile e ai candidati all’uninominale sono state raggiunte percentuali altissime, dovrebbe dimostrarlo, dimettendosi per ritornare al voto per il seggio uninominale del collegio di Matera-Melfi, consentendo ai cittadini di riesprimersi e di rivotarlo.

In attesa di vederlo coerente con cio’ che ha sottoscritto e delle sue dimissioni da Parlamentare, ricordiamo a tutti che il tempo è sempre galantuomo.”

Antonio Materdomini

Portavoce m5s Matera