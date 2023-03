Materdomini (M5S): dove seguire le sedute consiliari del Comune di Matera in streeming

“Le trasmissioni in diretta streaming del consiglio comunale di Matera, sono come sempre raggiungibili, sia utilizzando il link della pagina Facebook del Comune (https://www.facebook.com/comunedimatera), sia su specifico canale di YouTube.” Lo ricorda il presidente del consiglio comunale, Antonio Materdomini con una nota in cui spiega che: “Basta andare sul canale di YouTube generale e digitare nella stringa di ricerca “streaming Matera” o andare direttamente su: https://youtube.com/@streamingmatera, per avere accesso alla pagina della diretta. I Consigli sono visibili in diretta da sempre su YouTube e solo di rimando sulla pagina Facebook del Comune. Anche la riunione di oggi, prevista per le ore 16, con all’odg alcune interrogazioni, una variazione di bilancio e l’elezione del vice presidente del Consiglio, sarà regolarmente su YouTube e Facebook.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.