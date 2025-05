Materdomini (M5S): Azione Matera e lo “smemorato di collegno”

“La reazione scomposta della segreteria cittadina di Azione ad un post Facebook, la dice lunga sul nervosismo dei militanti del partito di Calenda.” E’ quanto scrive Antonio Materdomini, candidato del M5S nella competizione amministrativa di Matera, in una nota che così prosegue: “Chissà dov’era la segreteria cittadina di Azione, che ci accusa di “alimentare indignazione e rabbia in campagna elettorale”, quando Calenda, poco più di un anno fa, a Matera, dichiarò apertamente di voler “cacciare a calci nel culo i 5 Stelle dal Parlamento”! Chissà dov’erano la segreteria cittadina e le donne di Azione quando, qualche mese fa, durante una seduta del Consiglio Regionale, il Presidente del Consiglio, Marcello Pittella, nell’espletamento del suo ruolo che dovrebbe essere “super partes”, ha avuto un comportamento inqualificabile sia nei confronti della consigliera Alessia Araneo, che evidentemente ha toccato un nervo scoperto parlando della nomina in APT, sia nei confronti della città di Matera, gettando ombre sull’amministrazione del capoluogo di provincia. Chissà cosa diranno i militanti di Azione se, come accaduto nel 2019 con lo “scippo” della gestione dei fondi per l’anno di Capitale Europea della Cultura, con la creazione della Fondazione Matera-Basilicata2019, si proverà ad esempio a interferire anche con le operazioni di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, un altro importante risultato raggiunto dall’amministrazione Bennardi. E proprio in merito agli ultimi 4 anni di amministrazione, sono disponbile, per far conoscere anche alla segreteria cittadina tutti i risultati storici e non raggiunti dall’amministrazione della quale ho fatto orgogliosamente parte, a confrontarmi pubblicamente con l’unico consigliere di Azione che è stato all’opposizione del governo Bennardi che, avendo abbandonato l’aula innumerevoli volte, evidentemente non ha potuto seguire i lavori del consiglio comunale con la dovuta attenzione.”

L’esponente del M5S si riferisce ad una precedente dichiarazione di Uccio Di Lena, commissario cittadino di Azione Matera, in cui si affermava: “Assistiamo con amarezza e sdegno all’ennesima manipolazione mediatica messa in atto dal Movimento 5 Stelle di Matera, che ha diffuso un video, tagliato e montato ad arte, con l’intento di gettare discredito sulla figura del Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Marcello Pittella. Un’operazione chiaramente strumentale, costruita su un intervento vecchio e decontestualizzato, utilizzato oggi per alimentare indignazione e rabbia in piena campagna elettorale. È il solito, triste copione di un populismo che non ha più nulla da dire, se non attaccare gli avversari con fake news e distorsioni della realtà. Chi oggi prova a tornare a governare Matera, dopo quattro anni di fallimenti amministrativi e mancate occasioni, lo fa alzando i toni e avvelenando il dibattito pubblico. Ma i cittadini materani sanno distinguere chi lavora con serietà e chi, invece, preferisce la scorciatoia della propaganda becera. Azione Matera, invece, continuerà a fare una campagna elettorale basata sui fatti, sulla proposta e sul rispetto delle persone. La nostra città merita un confronto civile, non una rissa permanente alimentata ad arte.” L’oggetto del contendere, sempre a beneficio dei lettori è un breve video diffuso sui social dal M5S che ripropone Marcello Pittella in una occasione non proprio benevola con la Città dei Sassi in cui ora -con una lista del partito di cui è leader- concorre alla guida della sua amministrazione. Per altro immagini non nuove accompagnate da questo testo “Matera non può tornare a vecchi metodi e vecchi schemi della politica. Se voti Cifarelli voti per Pittella, condannato dalla Corte dei Conti per due volte nelle inchieste “Rimborsopoli” e “Rimborsi illeciti”, responsabile politico insieme a Roberto Cifarelli e a chi ha governato per decenni la nostra regione, destra compresa, del disastro infrastrutturale e sanitario della Basilicata.”