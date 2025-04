Materdomini: Lettieri tentenna e a Matera… con un piede in due scarpe.

Con l’esperienza da amministratore di condomini Antonio Materdomini non può che tirare il totale su come siano finite, purtroppo, male a Matera le vicende del tavolo del centrosinistra con il candidato sindaco Vincenzo Santochirico che ha ‘’oggettivamente’’ dovuto rinunciare e con il M5s che è rimasto da solo, e con la ricandidatura a sindaco di Domenico Bernardi, a rappresentare la componente progressista del centrosinistra a Matera per le elezioni comunali di maggio. Materdomini punta il dito verso il segretario del Pd Gianni Lettieri, in relazione a quanto fatto finora e quanto dichiarato in un comunicato, https://giornalemio.it/politica/lettieri-pd-a-matera-anche-senza-simbolo-ma-come/ , senza fare scelte coerenti in attesa di dire che la eventuale affermazione di Roberto Cifarelli, candidato sindaco uscito dalle primarie libere, è anche del Pd. Una politica dei due forni già sperimentata a Potenza e con un silenzio romano, quello della segreteria nazionale Elly Schlein, sui fatti della Basilicata richiesto anche da tanti iscritti. Strategia comune? Se ne parla dopo le elezioni? Come la mettiamo con il crescente astensionismo. Anche la mancanza di chiarezza e di coerenza, piaccia o no, continua ad alimentarlo.



LE RIFLESSIONI DI MATERDOMINI

Ci voleva una conferenza stampa del Movimento 5 Stelle Matera per svegliare dal letargo il segretario regionale del PD Lucano.

Ma la toppa è peggio del buco. Infatti nel comunicato stile “come se fosse antani”, Gianni Lettieri continua a non dire nulla di concreto e definitivo su quanto accaduto sino ad ora e addirittura rimanda il tutto a dopo le elezioni!!

Sinceramente dal segretario dell’ormai ex partito regione mi sarei aspettato almeno una presa di posizione netta e invece, guarda caso, temporeggia ancora, in attesa dell’ esito delle comunali a Matera. Anche un bambino di 6 anni, che forse avrebbe avuto più coraggio nel prendere una posizione, capisce che questo è solo l’ennesimo tentativo di tenere il piede in due scarpe: se dovesse vincere Cifarelli bisognerà poi, “giustamente”, dire che il Partito è con lui, e se invece non dovesse farcela allora forse qualcosa accadrà.

Il Partito Democratico lucano si dimostra, ancora una volta, inadeguato ed esclusivamente legato alle postazioni e ai risultati elettorali, fregandosene dei cittadini, in questo caso dei cittadini MATERANI!

A livello nazionale la Schlein continua a insistere per un’alleanza forte ma forse dovrebbe iniziare a resettare le segreterie dei territori e a portare un vero rinnovamento nel partito che rappresenta.

Personalmente qualche mese fa avevo già espresso tutte le mie perplessità su questo argomento, e voglio ringraziare il gruppo territoriale Materano del M5S per la maturità e caparbietà con cui si è approcciato al tavolo per provare a tenere unito il campo progressista, che oggi a Matera è rappresentato SOLO dal Movimento e dal suo candidato sindaco Domenico Bennardi

