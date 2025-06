Matera…quasi come Genova. Opportunità anche per la Sinistra. Elly , se ci sei…

A dirlo, con tutta una serie di considerazioni e con qualche numero da ‘’aggiustare’’ è Donato Lamacchia Vecchia ‘’quercia’’ materana di militanza a Sinistra, quando la falce e il Martello, erano una alternativa per tanti finchè quegli attrezzi nonsono finiti nel ciclo di fusione dell’altoforno del disorientamento e dell’inconcludenza. Lamacchia ci ragiona sù e trova qualcosa che accomuna la vittoria del centro sinistra a Genova con tutti I simboli di movimenti e partiti e Matera dove il simbolo del Pd non c’è, ma c’è Roberto Cifarelli che è consigliere regionale in carica del Pd. Per farla breve può essere una opportunità per riprendere il cantiere del centrosinistra, ma prima occorrono chiarimenti nazionali – finora il segretario Elly Schlein( in una foto del 2024 a Matera) non è intervenuta sulle vicende di Matera e nè tantomeno su quelle della Basilicata. Di congressi e chiarimenti nemmeno l’ombra, E quello che c’è in giro è un’ombra di partito. Sentiremo la segretaria dopo il ballottaggio di Matera. Chissà. Donato Lamacchia,invita, intanto a votare Cifarelli…Poi si vedrà.



LE RIFLESSIONI DI DONATO LAMACCHIA

Le elezioni si sono svolte e, come previsto tra le possibili opzioni, si dovrà ora passare attraverso le fibrillazioni del ballottaggio.

Il risultato del primo turno non lascia dubbi su chi possa rivendicare la vittoria, pur se questa non sarà ufficializzata fino all’esito definitivo del ballottaggio. La vittoria è chiaramente nelle mani salde di Cifarelli.

Che altro si può dire, se alla sua coalizione sono stati assegnati diciotto consiglieri su trentadue, garantendole così la maggioranza assoluta in Consiglio? La coalizione di Nicoletti ne ha ottenuti solo dieci, mentre Movimento 5 Stelle e Progetto Comune contano un consigliere ciascuno.

Per costituire una maggioranza alternativa a quella di Cifarelli, sarebbe necessario formare un nuovo schieramento composto da diciassette consiglieri, di cui almeno sette provenienti da liste diverse da quella di Nicoletti. Un numero tutt’altro che trascurabile di eventuali “cambi di casacca”.

Insomma, in caso di vittoria di Nicoletti, si profilerebbe il difficile problema della formazione di una maggioranza, che dovrebbe essere al contempo stabile ed efficiente.

La prospettiva più concreta, in tale scenario, potrebbe essere un ritorno alle urne, senza alcuna garanzia che una nuova consultazione elettorale conduca a una maggioranza politica omogenea.

Una situazione da incubo per le sorti del governo della città, che rischierebbe di restare ancora per mesi senza una guida dotata di un chiaro progetto.

In questi giorni si sono susseguiti numerosi commenti sull’esito delle elezioni e sulle strategie adottate dai diversi schieramenti.

Tra questi, spicca quello secondo cui la coalizione di Cifarelli non sarebbe di centrosinistra, contrariamente a quanto riportato da molte testate, soprattutto nazionali.

La presenza in coalizione – per alcuni inquietante – di Nicola Casino, ex esponente di Forza Italia e già capogruppo dell’opposizione di destra contro le giunte Bennardi, è indicata come elemento critico.

Le ragioni che hanno portato alla composizione dell’attuale coalizione di Cifarelli sono note e non è il caso di ripeterle.

Mi viene spontaneo osservare che, a buon diritto, essa può essere considerata di centrosinistra, alla luce della provenienza delle liste partecipanti, dei consiglieri eletti, nonché del programma e del patto politico sottoscritto.



In definitiva, è Nicola Casino ad aver fatto un passo verso “sinistra” – e non viceversa – per essere accolto nella coalizione.

Vorrei ricordare a molti critici di “sinistra” che tendono a sminuire la natura politica della coalizione Cifarelli che le elezioni comunali, pur importanti, non definiscono necessariamente l’identità politica precisa di una coalizione, né quella dei suoi membri o dei partiti nazionali di riferimento.

Non si cessa di essere di sinistra se, per ragioni contingenti, in un contesto locale si costruiscono alleanze con forze teoricamente distanti.

A Genova, ad esempio, una coalizione con Italia Viva e Azione ha portato alla vittoria del centrosinistra con l’elezione a sindaco della competente Silvia Salis.

Ciò non ha snaturato i partiti di sinistra né ha modificato gli equilibri delle alleanze nazionali.

In politica vale il principio – forse il più saggio – secondo cui le alleanze si fanno con chi è disposto a starci, non con chi si vorrebbe ma non ci sta.

I giudizi andranno espressi sui programmi e sui fatti.

Rimirarsi l’ombelico per valutarne la purezza è forse l’atteggiamento più deleterio in un’elezione di tipo locale.

Anzi, la vittoria di Cifarelli, oltre a garantire stabilità al governo cittadino, offrirebbe alle forze del rinnovamento – sia in Consiglio Comunale sia all’interno dei partiti storicamente di sinistra, primo fra tutti il PD – l’opportunità di avviare un processo di riflessione e riorganizzazione.

Un processo indispensabile per una rinascita politica e per una maggiore presenza nella vita cittadina, in modo da scongiurare il ritorno di giochi personalistici, beghe interne e lotte intestine che in passato hanno spesso paralizzato l’azione politica.