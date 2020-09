Pubblichiamo a seguire la nota diffusa dalla lista “Matera2029” con candidato sindaco il consigliere regionale di Italia Viva Luca Braia.

Lista che ha raccolto al primo turno 1.689 voti, pari al 5,06%, mentre il candidato sindaco ha raggiunto 2.046 voti, pari al 5,92%, beneficiando di 357 consensi personali in più derivati dal voto disgiunto.

Un risultato di poco inferiore a quella di Liberi con Nicola Trombetta e che, similmente, secondo le prime ipotesi di composizione del consiglio comunale, senza apparentamenti consentirebbe al solo candidato sindaco Luca Braia (o a Nunzia Antezza, che ha conseguito il maggior numero di preferenze, in caso di sua rinuncia) di entrare in consiglio comunale….ma solo in caso di vittoria di Sassone. In caso contrario rimarrebbe fuori.

Circostanza che potrebbe spingere naturalmente a sostenere Sassone al ballottaggio. Sarebbe comprensibile. Ma non è questa la scelta che viene esplicitata nella nota che segue.

Un documento enigmatico, forse volutamente, con cui la Città non è informata chiaramente su ciò che questa aggregazione, che manifesta la volontà di continuare il proprio impegno “per riavvicinare alla politica giovani, donne, professionisti, imprenditori e tutti i cittadini e le cittadine che hanno interesse a far crescere le comunità“), quale scelta farà al ballottaggio: Sassone o Bennardi?

E’ chiaro il rammarico di non essere stati contattati da nessuno per un apparentamento (Ci saremmo aspettati da parte dei candidati sindaci designati al ballottaggio, una chiara volontà di riconoscere e legittimare il portato di idee, valori e di principi) che sarebbe stato evidentemente gradito. Ma non è per nulla chiaro quando, a fronte di ciò, si avverte: “𝗔𝗹𝗹𝗼𝗿𝗮 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗶𝗹 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗮 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗲 𝗮𝗶 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝘀𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗼𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀, 𝘀𝗰𝗲𝗴𝗹𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗹𝘂𝗻𝗴𝗶𝗺𝗶𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 chi dovrà guidare questa comunità nei prossimi cinque anni.”

Ecco: chi dovrebbero scegliere gli elettori di Braia? Devono indovinarlo, o gli sarà svelato prima di andare al seggio?

A seguire il testo integrale della nota:

𝗦𝗰𝗲𝗴𝗹𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝘀𝗮, 𝗶 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗶 𝗲 𝗶 𝗹𝘂𝗰𝗮𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗰𝗮𝗽𝗶𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼.

” Liberi di Decidere ma guai a tradire i Materani “.

Matera2029 nasce per provare a cambiare la politica in città e dare un segnale a quella regionale. Chi dichiarerà e dimostrerà con i fatti la volontà di realizzare la nostra visione e i punti focali del nostro programma avrà il nostro sostegno oltre le appartenenze. 𝗦𝗰𝗲𝗴𝗹𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝘀𝗮, 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗼𝘁𝗼 𝗮𝗱 𝗼𝗴𝗴𝗶 𝗴𝗶𝗮̀ 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗼𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝗹𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶. Ci auguriamo che chi ha raccolto il consenso annunciando discontinuità e cambiamento lo attui e non venga risucchiato dal vortice di chi sa abilmente trasformarsi da vittima in carnefice.

𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝘃𝗶𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗹’𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗼𝘁𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝘀𝗰𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗺𝗮 𝘃𝗲𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼 “𝗾𝘂𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗼” 𝗴𝗶𝗮̀ 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗮 “𝗿𝗶𝗮𝘀𝘀𝗮𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗼”. Noi proseguiamo con l’associazione politico-culturale aperta a tutti, vogliamo preparare una nuova classe dirigente competente e responsabile, libera e indipendente: è quanto serve oggi più che mai alla società materana e lucana per allontanare i populismi sempre pericolosi, in particolare quelli xenofobi ed anti-europeisti, lontani anni luce dalla nostra cultura. 𝗣𝗲𝗿 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗼 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻’𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗲 𝗿𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝘃𝗼𝗴𝗹𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗿𝗶𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗿𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗿𝗲.

Ci saremmo aspettati da parte dei candidati sindaci designati al ballottaggio, una chiara volontà di riconoscere e legittimare il portato di idee, valori e di principi, oltre che di metodi alternativi, che il 22% degli elettori hanno voluto riconoscere alle liste Matera2029 e a quelle che hanno sostenuto gli amici Doria e Trombetta.

Sembra, invece, che solo il PD del “finalmente dimissionario” Muscaridola, bocciato anche oggi dai materani, abbia meritato menzione e considerazione.

𝗔𝗹𝗹𝗼𝗿𝗮 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗶𝗹 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗮 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗲 𝗮𝗶 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝘀𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗼𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀, 𝘀𝗰𝗲𝗴𝗹𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗹𝘂𝗻𝗴𝗶𝗺𝗶𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 chi dovrà guidare questa comunità nei prossimi cinque anni.

𝗩𝗶𝗴𝗶𝗹𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗱𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲 𝗳𝘂𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗹𝗮𝘇𝘇𝗼, misureremo e giudicheremo le azioni che saranno fatte relativamente all’attuazione di politiche che ridiano senso alla nostra comunità accogliente e resiliente, difendendo a oltranza il diritto alla salute, al welfare inclusivo e produttivo, al recupero delle periferie urbane, sociali ed imprenditoriali, al piano strategico che punti tutto sulla rigenerazione urbana e sul turismo, perché Matera diventi smart, accessibile, sostenibile, sicura.

“𝗨𝗻 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗼” per un gruppo di persone che ha passato mesi, inutilmente, a cercare di formare una coalizione moderata sul tema della discontinuità, unità e governabilità, e che continua ora a competere libero da condizionamenti strumentali e intese politiche esclusivamente tattiche. A prescindere dall’esito del ballottaggio e dalle rappresentanze consiliari.

La città di Matera per raggiungere mete ambiziose e diventare centro di interesse del mediterraneo, ha bisogno di visione, relazioni internazionali liberare e rendere protagoniste nuove energie professionali e creative con competenza, esperienza, trasparenza e collegialità.

𝗨𝗻 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗼, 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟬𝟬 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗲 con la seconda donna più votata oltre che quinta candidata con più preferenze ma anche con il giovane under29 più suffragato. Non ci fermiamo, insieme a molti altri il viaggio lungo e complesso sarà portatore di ulteriori futuri risultati.

Procediamo con i nostri valori in testa, l’amore per la città e la nostra regione nel cuore, l’etica nell’anima. Diventare contagiosi per riavvicinare alla politica giovani, donne, professionisti, imprenditori e tutti i cittadini e le cittadine che hanno interesse a far crescere le comunità a cui appartengono e le città in cui vivono.“