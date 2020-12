Proroghe = precarietà. E la gestione dei servizi ne è l’esempio evidente, a cominciare dagli spazi verdi e dell’arredo urbano, con i materani che vorrebbero vedere una programmazione degna di tal nome con interventi periodici che vadano dal centro alla periferia ai borghi, e quanti ci lavorano che devono fare i conti con le incertezze della precarietà. Vecchia storia.

Ma finora al Comune di Matera non sono riusciti o voluto mettere a punto un quadro di riferimento stabile e credibile per farlo, a cominciare dalle gare di appalto a breve e brevissimo tempo e con le inevitabili proroghe dalle coperte troppo corte. E poi occorre rimettere mano ai ”regolamenti” di gestione da attivare, che hanno fatto capolino nei mesi scorsi.

Questioni delle quali si fa interprete il consigliere comunale Francesco Paolo ‘ Franco’ Di Lecce (Volt), con una esperienza sul campo nel settore del verde, della forestazione e dei servizi, e un invito al buon senso e alla riflessione per voltare pagina. Serve un segnale ”verde”e di ”discontinuità’ rispetto al passato, anche in relazione alla crisi pandemica da virus a corona che impone di fare le cose per tempo e per bene: serenità, sicurezza e sviluppo.

Riflessioni per una nuova programmazione su manutenzione aree verdi e servizi vari

“In questi giorni il mio pensiero va agli anziani che restano in casa, nelle case di riposo e non possono incontrare figli e nipoti, a chi è senza una casa, a chi è in ospedale, a chi per scelta si emargina e sceglie di restare da solo, a tutte quelle persone che non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Questo Natale lo abbiamo trascorso all’insegna della paura e della speranza per un anno migliore, che ci liberi dalla presenza della pandemia. La città si è presentata, nel complesso, sobria, vuota e nuda di addobbi natalizi, a parte le luminarie che hanno ravvivato il centro storico e le strade adiacenti.

Un po’ di colori in giro per la città come fiori e piante all’interno delle aiuole a ridosso dei semafori o rotatorie , oltre alle luminarie, avrebbero portato sicuramente a Matera una immagine più positiva. Le aree verdi, infatti, se curate, svolgono una importante funzione psicologica, rasserenante, contribuendo al benessere psicologico soprattutto in una fase di incertezze e di crisi come questa che stiamo vivendo.

I servizi di cura del verde , ormai da tempo esternalizzati, prevedono interventi di piantumazione e manutenzione di aiuole, indicati dall’ufficio ambiente del Comune di Matera.

Sono servizi contrattualizzati a Marzo 2019 ma con un risultato che è sotto gli occhi di tutti e, cioè, con aree verdi non manutenute e aiuole prive di fiori e piante, senza dimenticare la questione delle potature.

Siamo a fine 2020 e dopo aver fatto, in passato, ben 2 proroghe tecniche nell’affidamento dei servizi, mi auguro che non si faccia la terza. Anche perché ormai in questa stagione invernale ci sarebbe poco da fare , a meno che non si decida di tagliare e pulire quello che non è stato fatto fino ad ora, pagandolo ulteriormente.

L’assessorato all’Ambiente sta lavorando molto sulle problematiche del settore e sicuramente questa Amministrazione saprà fare le proprie scelte. Magari con un necessario periodo di riflessione per programmare un servizio migliore, come chiedono e meritano i materani e quanti visitano la nostra città. Ma soprattutto per garantire un futuro meno precario e più dignitoso per i lavoratori del settore, che vivono le incertezze della crisi dell’epidemia da coronavirus.

Serve un segnale di discontinuità, per dare un taglio alla vecchia logica di gestione, per esprimere quanto di buono questa Amministrazione è in grado di dare.

Buone Feste a Tutti.”

Consigliere Comunale

Franco Di Lecce