Matera: subentro in consiglio comunale di Amoroso e inizia la “nuova stagione” del PD

Come da ordine del giorno fissato in sede di convocazione, ieri si sono tenuti i lavori del Consiglio comunale di Matera durante i quali è stato ratificato l’ingresso nel consesso di Marilena Amoroso, prima dei non eletti nella lista del Movimento 5 Stelle, subentrata a Francesco Salvatore, ora assurto al ruolo di assessore. La neo consigliera Amoroso, come ampiamente preannunciato, non è andata però a rimpolpare le fila della maggioranza, bensì ha subito dichiarato la sua collocazione all’opposizione della compagine amministrativa che pur ha contribuito all’epoca a far vincere, dichiarando di aderire al gruppo di “Matera civica“. Altro fatto politico di rilievo emerso da questa seduta consiliare è l’atteggiamento del PD che, dopo lo scivolone politico del sostegno alla mozione di sfiducia al Sindaco Bennardi insieme alla destra che lo aveva posto in distonia con le posizioni maturate in sede di alleanze regionali e nelle due amministrazioni provinciali, ha rischiato di rivelarsi un serio problema sulla strada della elezione di Francesco Mancini. Una rottura poi politicamente recuperata e che, come dichiarato dallo stesso segretario regionale del PD “consente ora anche di mitigare i casi di posizioni quasi alternative tra Partito Democratico e Movimento 5 stelle registrate nel tempo sui territori. È il caso della città di Matera, dove l’azione, forte ma ragionata, del sostegno alla mozione di sfiducia a Bennardi e alla sua maggioranza, hanno aperto nuovi momenti di confronto basati su temi ed iniziative comuni. È possibile ora, a Matera come in ogni altro Comune dove sono presenti criticità nei rapporti, avviare una nuova stagione fatta di collaborazione che possa essere di stimolo per tutte quelle sigle politiche che si riconoscono nel modello progressista e che intendono interagire da subito anche in vista di ogni possibile futura consultazione elettorale.” Nell’occasione, ci chiedemmo se ciò sarebbe stato perseguito coerentemente in ambito locale, chiedendoci: “Si romperà ora il ghiaccio tra PD e M5S?“. Ebbene, sembra proprio di si. Lo confermerebbe la decisione dei consiglieri comunali dem Perniola ed Alba che hanno garantito con la propria presenza in aula il numero legale all’adunanza e quindi lo svolgimento dei lavori che altrimenti non sarebbe stato possibile proseguire a causa della assenza giustificata dei consiglieri Michele Centonze (Movimento 5 Stelle), Mimmo Cinnella (indipendente), Cinzia Scarciolla (+Europa) e Giovanni Schiuma (PD). Una decisione rafforzata anche dall’intervento del segretario cittadino del PD, Luigi Gravela, che con un comunicato rintuzza le critiche al comportamento dei propri rappresentanti istituzionali e scrive: “Il Partito Democratico è stato e continuerà coerentemente a essere opposizione nel Consiglio Comunale di Matera; il tentativo pretestuoso di attribuirci una posizione diversa rispetto all’attuale amministrazione viene fermamente respinto. Essere opposizione non significa automaticamente abbandonare l’aula speculando sull’assenza di qualche consigliere non per ragioni politiche, ma perché, magari, impegnato felicemente a festeggiare la laurea di un proprio figlio. Comprendiamo le preoccupazioni di un centro-destra inconsistente, consapevole che il PD rappresenta l’unica vera alternativa per il futuro della città. Piuttosto che rifugiarsi in sterili speculazioni, il centro-destra materano farebbe meglio a chiedere maggiore attenzione e incisività ai propri Consiglieri regionali nei confronti della giunta Bardi, che continua a trascurare Matera nei settori chiave della nostra economia. Coerentemente con il nostro ruolo, riteniamo che tutte le forze politiche dovrebbero unirsi per evitare l’isolamento della nostra città all’interno di una programmazione regionale che non produce alcun progresso per Matera”. Non sarà certo scattato un idillio, ma sembra che PD e M5S vogliano provare a liberare il campo dai cocci seminati in questi anni e alzare lo sguardo oltre, verso il 2025 (più probabilmente il 2026) per far si che Matera possa rimanere far da argine ad una destra oramai asserragliata nel solo palazzo di via Anzio. Come abbiamo avuto modo si scrivere “Se son rose fioriranno….e magari non appassiranno” sino ad allora. Tornando alla seduta consiliare, dopo la surroga della nuova consigliera Amoroso, l’assessore al bilancio Arcangelo Colella ha comunicato il contenuto delle tre deliberazioni con cui la Giunta comunale ha effettuato prelievi dal Fondo di riserva (n. 330/2024 del 23/09/2024 di € 3.989,40, n. 335/2024 del 26/09/2024 di € 6.500,00 e n. 353/2024 del 03/10/2024 di € 21.000,00). A seguire è stata approvata (con 15 voti favorevoli, contrario il dem Perniola e l’astensione del collega di partito Alba) la seconda integrazione al programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026. Qui, l’episodio dell’opposizione che ha abbandonato l’aula al momento del voto, con i consiglieri PD che invece sono rimasti in aula. Quindi, con 17 voti favorevoli (inclusi i voti di Alba e Perniola) è stato possibile dichiarare l’efficacia della variante urbanistica per la realizzazione del Centro Comunale di raccolta de rifiuti a Matera nord (tra via dei Mestieri del lavoro e SP 6).

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.