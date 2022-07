Matera si riscatti, a ogni costo…

… Piaccia o no, proprio come ha detto Mario Draghi in varie circostanze per spronare la coalizione traditrice del ”tutti insieme incompatibilmente” nei momenti difficili della pandemia, passando dal tuttologo Arcuri al generale Figliuolo ,o della concessione di quel megaprestito del Piano nazionale di riprese e resilienza dotato miliardi di euro, che non sappiamo se riusciremo a spendere o a restituire. Serve avere la schiena dritta e avere un moto di orgoglio, visto che andremo a votare per le politiche e contribuiremo ad eleggere i sette parlamentari rispetto ai 12 del passato. Vedremo calare a Matera faccetoste di ieri e ipocriti di oggi, a promettere ”mari e monti” dagli investimenti per la sanità ai trasporti. E via elencando. Voltare pagina. Con chi? Sappiamo chi non votare, salvo a perdere la memoria e far finta di nulla. Dalle nostre parti non è cresciuto alcuno, che mostri coerenza a volersi impegnare in politica per Matera e il suo territorio. Tanti venduti, ipocriti, pronti a vendersi al miglior offerente. Ci vorrebbe un Draghi. Abbiamo, in compenso, dei Dragone..

LE RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

Se li lasciamo al loro posto non cambierà nulla perché già si stanno azzuffando per accaparrarsi i posti di comando. Si accarezzano e si tirano le giacchette per far finta di stare insieme ma mai da veri amici. Noi poveri cittadini restiamo come sempre ad ascoltarli a bocca aperta senza pensare che possiamo mangiare solo mosche. Chiudiamo la bocca, concentriamo il nostro cervello sul vero da farsi e proviamo una volta a non delegare ai soliti fritti e strafritti, magari mandandoli a quel paese, pensando a un nostro partito. Le rivolte molte volte partono dal basso e riescono a far cambiare ciò che non si sarebbe mai pensato prima. Non pensate sempre al posto o al piacere che deve arrivare da quello o da quella che prenderà più voti. Ricordiamoci tutti di coloro che ci hanno rappresentati nell’ultima legislatura. Chi sono? Cosa hanno fatto per la nostra città e per la nostra provincia? Vorrei tanto che ci rispondessero per iscritto. I fatti sono solo parole al vento. Dobbiamo lavorare sodo per riportare la nostra città ad un livello sociale, culturale e internazionale che merita. Non voglio ripetere quali sono i compiti da scrivere sul nostro diario: la sanità, la viabilità, il lavoro. Tre parole che vogliono dire tutto per il futuro della nostra terra e per il futuro dei nostri figli. Non raduniamoci in piazza Vittorio Veneto per raccogliere mosche a bocca aperta tanto, ogni qual volta ripartono dopo un comizio, si sono sempre dimenticati di Matera. Hanno approfittato del titolo di capitale europea della cultura per usare le bellezze uniche della nostra città senza mai lasciarci una mancia. Guardatevi in torno e pensate a ciò che ci manca e abbiamo necessariamente di bisogno. Non vi vergognate dello stato del nostro Ospedale Madonna delle Grazie? Della viabilità interna della nostra Provincia? Del collegamento ferroviario con la rete nazionale? Dei collegamenti con l’ aeroporto di Bari Palese? Matera ha regalato all’Italia il titolo di prima capitale europea della cultura nel sud Italia. Noi siamo tanto orgogliosi ma in cambio cosa abbiamo ottenuto concretamente se non la visibilità mondiale grazie al lavoro e gli investimenti privati, lo Stato con i nostri rappresentanti dove sono? Non ci sono mai stati e oggi aspettiamo i personaggi famosi da Roma che ci vengano a riempire la bocca di mosche? Basta! Siamo la città del “riscatto” e almeno proviamo, prima che sia troppo tardi a far sentire la nostra forza di volontà perché ce la possiamo fare, uniti, insieme. Il nostro motto deve essere quello di super Mario:” WHATEVER IT TAKES” ( A OGNI COSTO).