Matera si muova…anche verso la Terra d’Otranto

Due ex senatori, Tito Di Maggio e Corrado Danzi, e altri che conosceremo nella conferenza stampa convocata per venerdì 22 marzo, all’ Hotel San Domenico, per dare uno scossone a Matera alla vigilia della Domenica delle Palme e offrire a sorpresa l’uovo pasquale per il capoluogo di regione, oggetto di attenzioni e di appetiti di diversa entità- con tanto di regia romana- per le elezioni regionali del 21 e 22 aprile. I due intendono lavorare a un progetto per rilanciare il protagonismo della città, magari con un bacio o un sonore scapaccione alla ” Bella addormentata sul posto…”, Matera, ex capitale del divano. La ‘seduta’, come si dice in gergo, è usurata, ha perso smalto e ha bisogno di essere rifatta su base solida. Sul come ? E’ affare della gente che ci voglia mettere faccia e braccia, decidere in autonomia guardandosi intorno e, soprattutto, alla sua naturale vocazione territoriale. L’aria levantina fa bene, tanto più che Matera con il Metapontino ha fatto parte della Terra d’Otranto e,invece, siamo ”stretti” nella Basilicata con una disparità territoriale e amministrativa che non consente spazi e autonomia. Senza dimenticare il silenzio assenso di quanti dovrebbero battere i pugni sul tavolo ( dalla Sanità alla Infrastrutture) e,invece, per opportunismo stanno in silenzio…Per la verità, nel recente passato, con le giunte De Ruggieri e Bennardi sono stati sottoscritti ben due protocolli di intesa con Bari e Taranto, rimasti sulla carta. Ricordiamo anche i tentativi isolati di Matera si muove e da Taranto, nel 2018, per passare in Basilicata. Situazione diversa ma c’è un disagio palese che si chiama autonomia decisionale, guardarsi intorno, attrarre investimenti anche dall’estero. L’ultimo gemellaggio con la città araba di Aiula, patrimonio dell’Unesco, è rimasto nel cassetto. Quanto fumo… L’associazione ” Matera Terra d’Otranto” promette l’arrosto. Preparate la griglia, alla massima Potenza…di fuoco.



Presentazione ufficiale

Associazione ‘Matera Terra d’Otranto’

Venerdì 22 marzo ore 11

Hotel San Domenico – Matera

Sarà presentata a Matera il 22 marzo alle ore 11 nella sala convegni dell’Hotel San Domenico, l’Associazione Matera Terra d’Otranto.

A promuoverla Corrado Danzi e Tito Di Maggio, già senatori eletti nel collegio di Matera.

“L’uovo di Pasqua di Matera per Potenza” è lo slogan coniato per il lancio dell’associazione che non si pone come obiettivo quello di partecipare all’imminente campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata.

“Il nostro – spiegano i due Senatori- è un progetto che ha come scopo quello di stimolare il protagonismo della città con azioni dirompenti che riteniamo necessarie per consentire a Matera di ricevere le attenzioni che merita e che possono consentirle di accelerare e amplificare i suoi processi di sviluppo. Non si tratta di provocazioni ma di vere e proprie azioni che intendiamo concretizzare senza ulteriori indugi e senza soste fino all’obiettivo finale. Vi aspettiamo per poter spiegare nel dettaglio il percorso che seguiremo”.