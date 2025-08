Matera si gemelli con la Palestina. Il sogno di Pio Acito

Non usa mezze misure il ‘’militante’’ ambientalista e pacifista Pio Acito , senza girare intorno alle parole e parla del diritto a vivere, esistere, fare del Popolo Palestinese, come recita- ormai dal 1949- un passaggio dei tanti pronunciamenti delle Nazioni Unite, organizzazione ridotta al silenzio o quasi con quel diritto di veto che vieta come dovrebbe accadere nelle democrazie di esprimersi a maggioranza. E,invece, siamo alle derive autoritariste, sovraniste che ricordi i regimi del passato come quelli del Ventennio che hanno segnato l’Europa, il Sudamerica, l’Asia o sono promossi e tenuti in piedi dalle grandi potenze per un nuovo ordine mondiali. E allora Matera città della pace e dei diritti umani dovrebbe fare la scelta giusta e gemellarsi con la Palestina. Un auspicio, tanto più che nel 2026 saremo capitale del dialogo e della cultura 2026. Per quella data la ‘’macelleria’’ in corso a Gaza sarà terminata, sarà solo un ricordo? Non si può dimenticare o far finta di nulla, aldilà degli ordini del giorno di compromesso o dei buoni auspici.



LA RIFLESSIONE DI PIO ACITO

Palestina libera I Popoli hanno diritto a resistere e ribellarsi in armi alla occupazione militare da parte di eserciti esterni (art.51 carta delle nazioni unite. Il diritto internazionale, in particolare attraverso i protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra, riconosce le guerre di liberazione nazionale e la resistenza contro l’occupazione coloniale o straniera.). Quella del Popolo palestinese è una lotta per ricacciare Israele nell’area assegnata dall’ONU con la risoluzione 181 del novembre 1947. Se non si riconosce questo diritto alla Resistenza contro l’invasore si riconosce che il più forte può ridurre le libertà al più debole. Dopo la risoluzione n.181/1947 il consesso delle nazioni, l’ONU, non ha mai riconosciuto altre espansioni di Israele nonostante continue ripetute invasioni della Palestina e la costante pervasiva riduzione delle libertà per i palestinesi. Onestà intellettuale, etica, morale impongono uguali diritti verso chiunque ovunque, il resto è RAZZISMO. Solo se si riconoscono ai Palestinesi, senza se e senza ma, gli stessi diritti degli israeliani possiamo ragionare. Israele ha diritto ad una aereonautica militare: Si o No? I palestinesi hanno diritto ad una aereonautica militare? Israele ha diritto ad un esercito corazzato: Si o No? I palestinesi hanno diritto ad un esercito corazzato? Gli israeliani hanno strade, negozi, aereoporti, percorsi diversi dai palestinesi fuori dai confini definiti dall’ONU nel 1947: Si o No? Il diritto alla difesa di Israele è diverso dal diritto alla difesa dei Palestinesi: Si o No? Se i palestinesi prendono 200 israeliani questi diventano ostaggi, se i sionisti prendono 10.000 palestinesi questi diventano prigionieri. Si tratta di RAZZISMO. L’azione del 7 ottobre si è svolta contro colonie fuori dai confini stabiliti dalla risoluzione 181/1947; dei 1200 morti nella giornata del 7 ottobre, 421 erano militari dell’IDF, circa 400 deceduti per “fuoco amico” ed il restante nel corso delle battaglie tra i coloni occupanti armati ed i Palestinesi; tutti i “coloni” hanno armi di diverso tipo e sono addestrati ad utilizzarle da piccoli. La lotta armata del popolo palestinese contro il sionismo è lotta contro il fascismo che sta pervadendo l’occidente. La deriva fascista di moltissimi governi impone chiarezza nella comprensione del nemico. Oggi e per i prossimi decenni occorrerà avere chiaro che ovunque bisognerà contrastare fortemente il fascismo (Trump, Orban, Meloni, Putin. Zelenskj, etc) imposto come forma di controllo pervasivo del capitalismo. Matera, città di “cultura europea” può indicare una diversa strada rispetto alla terribile banalità dei due stati? Matera può proporre la costruzione di una area vasta senza barriere, senza armi, senza supremazie religiose o militari, senza razzismo. ù



Da Matera la richiesta di LIBERTA’ viene prima della PACE. Nel giorno che l’esercito di invasione sionista rientrasse nei confini del 1947, che gli aerei ed i droni da bombardamento non sorvolassero più aree oltre quella di Israele stabilita con la risoluzione 181/’47, nel giorno che i palestinesi potessero liberamente tornare a scuola, coltivare i propri campi, costruire le proprie case, muoversi liberamente, quel giorno e solo da allora ci sarebbe PACE. Una area dove l’acqua è bene comune e viene utilizzate e distribuita prima agli esseri viventi e dopo ai campi da golf ed alle piscine. Le guerre sono terribili, modificano le vite, le storie e le geografie. L’esercito di occupazione sionista ha sistematicamente distrutto gli archivi anagrafici, i catasti, le biblioteche, le banche date degli ospedali e le scuole nel territorio di Palestina in maniera da rendere impossibile le rivendicazioni della propria storia. L’alibi della “difesa legittima” può avere (può!) un senso solo se è riferito ai due popoli in regime di parità e senza pretese di supremazia. Il resto è razzismo e nei prossimi decenni sarà combattuto con ancora maggiore determinazione. Un documento che dovesse uscire dal consiglio comunale di Matera con contenuti razzisti sarebbe un vero oltraggio alle nostre coscienze. Nessun popolo si è liberato dai propri oppressori perché questi sono diventati più buoni e ragionevoli. Quella del Vietnam che caccia con le armi il colosso USA dovrebbe essere storia per le scuole. Non esiste pace senza libertà. Il Popolo di Palestina ha diritto alla Palestina libera. Matera, gemellandosi con Gaza, potrebbe diventare luogo di elaborazione del percorso di un unico Paese disarmato o scegliere di finire nella discarica della storia. Pio Acito Agosto 2025 P.S. Chiunque venga fuori con la domanda: ma Hamas? Ma sono integralisti islamici … Si deve prima porre la domanda ma il Otzma Yehudit, il Likud sono democratici o sono integralisti sionisti? E perché gli uni si possono solo rimproverare sottovoce e gli altri si debbono distruggere e bombardare? Nessun problema a far fuori Hamas, chi ha problemi a far fuori il Likud?